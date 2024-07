"Notti d'arte": un'estate di musei aperti e visite guidate a Palazzo dei Pio

Aperture notturne, visite guidate, Ferragosto in museo: questo il programma delle Notti d’arte 2024 che iniziano martedì 2 luglio a Palazzo dei Pio. Un vero e proprio rifugio dal caldo delle sere estive, i Musei di Palazzo dei Pio sono un luogo di bellezza e di fresco in cui passare i martedì d’estate. A luglio e agosto nuovi orari in museo: oltre all’apertura di venerdì (10-13), sabato, domenica e festivi (ore 10-18), i Musei di Palazzo dei Pio sono aperti straordinariamente con ingresso gratuito tutti i martedì sera dalle 21 alle 24 (dal 2 luglio al 13 agosto, chiuso martedì 30 luglio) per una visita in notturna alle sale rinascimentali di Alberto Pio, alla scoperta del patrimonio storico artistico e architettonico della città.

Insieme all’apertura è previsto un programma di visite guidate ai patrimoni della città: si inizia martedì 2 luglio alle 21,30 con il Museo della Città, un viaggio attraverso 35 secoli di storia di Carpi; martedì 9 luglio due visite (ore 21,15 e 22,30) alle parti segrete del Teatro comunale, tra palcoscenico e barcaccia e cabina di regia; martedì 16 luglio e 6 agosto percorso guidato alle stanze più belle del Palazzo dei Pio, tra arte e architettura, attraverso qualche passaggio segreto; infine martedì 23 luglio una visita ai tesori dell’Archivio storico attraverso le carte conservate nei depositi (ore 21,15 e 22,30).

Le visite sono gratuite e su prenotazione al link https://www.comune.carpi.mo. it/prenota-eventi/ museipalazzopio-visiteguidate

Infine anche quest’anno, visto il grande successo di pubblico, è confermata la tradizionale apertura del Museo a Ferragosto: oltre all’orario giornaliero consueto, i Musei di Palazzo dei Pio saranno aperti anche alla sera fino a mezzanotte. Per l’assessore alla Scuola e alla Cultura Giuliano Albarani “Notti d’arte concretizza l’idea di una Carpi estiva che si fa ancora più accogliente e ricca di opportunità. I servizi e gli appuntamenti culturali vengono potenziati per consentire una fruizione diversa, piena di suggestioni, del nostro patrimonio artistico e architettonico, e si aprono, oltre che a nuove visioni, a nuove utenze, che possono approfittare dei momenti di luglio e agosto per scoprire, o riscoprire, la città con il gusto un po’ turistico del visitatore incantato”.

Per informazioni e prenotazioni https://www.palazzodeipio.it/ palazzodeipio/Sezione.jsp? idSezione=337.