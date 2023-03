Giornate FAI 2023, visite guidate al Palazzo Pio a Carpi

"Il Palazzo dei Pio, comunemente detto Castello, visivamente unitario benché composto da edifici disomogenei per datazione e caratteristiche, è una struttura che si estende da est a ovest tra le due piazze principali della città. L'apparente uniformità è data dalla facciata principale di ponente che è costituita, oltre che dalla parte centrale rinascimentale, dalla aggiunzione estense degli anni Ottanta del Cinquecento a nord e dalle cosiddette "Stanze del Vescovo" a sud."

"Il primo nucleo del Palazzo risale all'inizio del ‘300 quando viene eretta la Torre del Passerino:in quel momento il contesto è di carattere difensivo e bisognerà attendere la prima metà del ‘400 per una modifica in senso residenziale. È infatti nel XV sec. che la struttura diventa residenza dei Pio che vi costruiscono le proprie rocche e palazzi aprendo la strada all'intervento rinascimentale dell'ultimo signore della famiglia. L'arrivo degli Estensi dal 1527 modifica solo in parte il Palazzo."

"L'accesso al Palazzo dei Pio avviene dall'imponente facciata rinascimentale sulla piazza. Qui troviamo l'Uccelliera, il basso edificio rotondo costruito nel 1480 che aveva funzione di torretta angolare intorno a cui girava il canale. Il corpo centrale dell'edificio è occupato dalla maestosa Facciata rinascimentale, ritmata in modo chiaroscurale per la presenza di finestre e nicchie affrescate. Sono evidenti nell'architettura gli influssi dei modelli classicheggianti portati a Carpi dal Peruzzi."

Cosa scoprirete durante le giornate Fai?

"Il percorso proposto nelle giornate FAI consente di leggere le parti quattrocentesche più antiche del complesso, che sono state inglobate dalla parte rinascimentale successiva. Il percorso proposto al visitatore è quello attraverso il quale anticamente si accedeva al Palazzo dei Pio, che oggi non è più ordinariamente praticabile, in quanto è parzialmente chiuso e parzialmente non più leggibile come tale. Il visitatore avrà così l'occasione di conoscere come in antico i muri esterni fossero in gran parte affrescati e che tali affreschi, oggi inglobati in vani interni, presentano modelli nord europei. Sarà inoltre l'occasione per percorrere gli spazi conoscendone la funzione quattrocentesca, dalla camera da letto della Dama alle sale di rappresentanza di Lionello Pio."