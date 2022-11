Una serata con il dott. Paolo Crepet per parlare di sentimenti e spreco

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

L’associazione Il Melograno, che gestisce l’emporio della solidarietà di Sassuolo, organizza per domenica 6 novembre ore 18.00 un incontro aperto a tutta la cittadinanza per affrontare il tema dell’educazione al non spreco.

Protagonista il dott. Paolo Crepet, psichiatra, sociologo, educatore, saggista e opinionista, che dialogherà con Claudio Corrado, affrontando il tema “L’abitudine allo spreco e l’avidità di sentimenti.” L’incontro è ad accesso libero e gratuito.

L’evento è organizzato in collaborazione con Sporting Club Sassuolo, Forum UTE e con il patrocinio del Comune di Sassuolo.

A partire dalle ore 20.00 CENA a sostegno delle attività dell’associazione Il Melograno, presso il ristorante dello Sporting Club.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti progetto@emporiomelograno.it - 335/6228988.