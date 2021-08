“Panini. Storia di una famiglia e tante figurine”: Lapam propone una serata a San Felice

Panini per il territorio modenese è da sempre più di una semplice azienda, in quanto ha rappresentato e rappresenta uno dei punti cardine del forte tessuto imprenditoriale della zona. Nel panorama della Fiera di San Felice in corso di svolgimento, Lapam propone per mercoledì 1 alle ore 20.30 Leo Turrini che presenterà il libro “Panini. Storia di una famiglia e tante figurine” alla presenza di Tonino Panini, membro della storica famiglia.

Leo Turrini, giornalista e opinionista televisivo, ha seguito più di 200 Gran Premi di Formula 1, dieci edizioni dei Giochi Olimpici estivi ed invernali, oltre che i Mondiali di Calcio. Turrini, considerato uno dei massimi esponenti del panorama sportivo modenese e nazionale, negli anni ha pubblicato le biografie di alcuni tra i più grandi dello sport e della musica: Enzo Ferrari, Gino Bartali, Michael Schumacher, Ayrton Senna e Lucio Battisti.

“Panini. Storia di una famiglia e tante figurine” non è una mera celebrazione dell’ingegno imprenditoriale della famiglia, ma è il racconto di un sentimento forte, genuino e nazional popolare che si cela dietro ai milioni di album e figurine prodotti. Quell’idea che nulla sia impossibile quando alla concretezza si affianca l’estro, in un connubio in cui nessun elemento snatura l’altro, ma lo migliora e contribuisce a creare un fenomeno, quello delle figurine, che ha mosso ed emozionato varie generazioni in tutto il mondo.

L’evento, che si svolgerà all’aperto nella rotonda tra via Mazzini e via Celso Ascari o in caso di maltempo nell’Auditorium in via Campi 41, è organizzato dall’associazione imprenditoriale e sarà aperto da un intervento del Presidente Generale Lapam Confartigianato Gilberto Luppi, dal sindaco di San Felice Michele Goldoni e dal collezionista di figurine Gianni Bellini. Per ulteriori informazioni