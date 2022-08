Si avvicina Ferragosto e torna il Cotechino Day in via Albinelli

Un appuntamento che, dopo il periodo buio della pandemia, torna ad animare via Albinelli. Un ritrovo divenuto ormai abitudinario per i modenesi che restano in città a Ferragosto. E' il Cotechino Day organizzato dal Bar Schiavoni, che ogni anno, incurante del periodo più caldo della stagione, delizia il palato con i propri panini a base di cotechino. Il tutto accompagnato da musica live e tanta convivialità.

Quest'anno l'appuntamento quindi è per sabato 13 agosto, dalla prima mattina fino alle 15.30. Armandosi di pazienza per i panini, ma soprattutto di voglia di stare insieme!