Prima in teatro e poi in piazza, doppio appuntamento con Paolo Belli a Capodanno

Sarà Paolo Belli il protagonista dello spettacolo, anzi degli spettacoli di fine anno del Comune di Carpi: venerdì 31 dicembre si inizia alle 21 in teatro con “Pur di far Commedia” – così s’intitola la piece, in prima nazionale – per lo spettacolo che tradizionalmente il Comunale propone la sera di San Silvestro; poi, finita la rappresentazione, Paolo Belli uscirà in piazza per passare la mezzanotte e festeggiare in musica l’inizio del 2022 con la propria Big Band e i propri concittadini.

In teatro

L’allestimento che debutterà a Carpi il 31 dicembre è stato scritto da Belli con Alberto Di Risio, ed è « una evoluzione naturale di “Pur di far musica”, che ha riscosso unanime successo di pubblico e di critica nelle passate stagioni ». Uno spettacolo di varietà, che rivisita l’attuale mondo musicale, con momenti quasi surreali, fra canzoni e sketch; la commedia è ambientata in una immaginaria sala prove, dove Paolo tenta tra mille difficoltà di allestire uno spettacolo, tra musicisti e attori ritardatari e personaggi surreali che cercano ogni occasione per guadagnare la ribalta. Tra equivoci, paradossi ed eccessi di protagonismo, è l’occasione per raccontare in chiave comica episodi di vita vissuta, aneddoti e leggende di una carriera lunga trent’anni. Senza trascurare la musica, naturalmente, « collante naturale a una serie di gag esilaranti, per un nuovo e irresistibile mix di risate e canzoni » visto che sul palcoscenico con l’autore e protagonista saranno alcuni musicisti della band: Juan Carlos Albelo Zamora, Gabriele Costantini, Mauro Parma, Enzo Proietti, Gaetano Puzzutiello, Giuseppe Stefanelli e Paolo Varoli.

I biglietti per “Pur di far commedia” (prezzo unico 20€, con posto assegnato) saranno in vendita da giovedì 25 Novembre nella biglietteria di InCarpi (cui si accede prenotandosi da www.comune.carpi.mo.it/ prenota-eventi/biglietteria- teatro ) e su Vivaticket. Per accedere al teatro è obbligatorio avere la certificazione verde e tenere la mascherina per tutto il tempo.

In piazza

Chiuso il sipario sullo spettacolo in teatro, Belli si sposterà nell’antistante piazza dei Martiri per un concerto gratuito a partire dalle 23:30, accompagnato dai quattordici musicisti della “Big Band”, protagonisti anche in questa stagione televisiva, per il sedicesimo anno consecutivo, del sabato sera di Rai1 con la trasmissione “Ballando con le Stelle”: « un perfetto intrattenimento per ogni età – si legge nelle note della produzione – un vero e proprio show versatile, in grado di intrattenere il pubblico a 360°, divertente, solare, dal ritmo coinvolgente, in un crescendo di note ed emozioni capaci di rendere il pubblico protagonista e parte integrante dello spettacolo stesso ».

Il programma della serata prevede, insieme ai suoi più grandi successi, alcuni omaggi ai maestri che ne hanno influenzato la carriera sin dall’inizio, come Renato Carosone, Enzo Jannacci e Paolo Conte.

Accesso solo su prenotazione (dal 10 dicembre), nel rispetto delle misure anti-Covid vigenti al momento.