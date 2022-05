“Tempo lento 2022”, Paolo Rumiz al castello di Levizzano

Martedì 17 maggio, alle ore 21, al castello di Levizzano Rangone, lo scrittore e giornalista Paolo Rumiz sarà il prestigioso ospite dell’anteprima dell’edizione 2022 di “Tempo Lento, festival di cammini, itinerari e mondi” in programma dal 20 al 22 maggio nella stessa sede castellana castelvetrese.

L’incontro con Paolo Rumiz, dal titolo “Ode all’Europa”, vedrà dialogare con lo scrittore l’attrice e autrice teatrale Roberta Biagiarelli in una riflessione storica, letteraria e civile che prende le mosse dalle radici dell’Europa e che non potrà non toccare i contenuti del libro “Canto per Europa”, opera ultima di Rumiz pubblicata lo scorso anno. Nel libro, infatti, concepito in forma di “poema”, lo scrittore triestino richiama il mito della fondazione del nostro continente, interrogandosi sulle sue origini, sui suoi valori, sui suoi strappi e sulle sue lacerazioni, in un ideale trittico con i suoi lavori precedenti “La cotogna di Istanbul” (2015) e “Il filo infinito” (2019).

Firma prestigiosa del giornalismo, appassionato viaggiatore che predilige il cammino e i mezzi “lenti”, indagatore di confini e luoghi dimenticati, non poteva essere che Paolo Rumiz ad aprire in anteprima il festival “Tempo Lento”, in una serata a ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.