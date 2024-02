Papero Alfredo della Compagnia ATGTP Teatro Pirata a Bomporto

Anche nel 2024 in Emilia-Romagna i bambini e le famiglie possono nuovamente andare a teatro con il voucher del pediatra. Prosegue infatti Sciroppo di teatro, il progetto di welfare culturale di ATER Fondazione: in 25 comuni dell’Emilia-Romagna i bambini e le bambine dai 3 agli 11 anni insieme ai loro accompagnatori possono recarsi negli spazi teatrali con un voucher fornito dai pediatri che operano nei comuni coinvolti e in quelli limitrofi. Si tratta di un libretto, impreziosito dalle illustrazioni di Matteo Pagani, nel quale è inserito anche un bugiardino che contiene le indicazioni per la somministrazione e l’assunzione di questa straordinaria medicina. Il libretto contiene tre “ricette”, cioè tre tagliandi staccabili, ognuno dei quali corrisponde a un biglietto - al prezzo di 3 euro - per ogni bambino e per ciascun accompagnatore.

Il progetto Sciroppo di teatro è nato da un’idea di Silvano Antonelli, direttore della compagnia teatrale Stilema di Torino, con la consulenza di Alessandro Volta, direttore del Programma Materno-infantile Ausl Reggio Emilia.

Nel Modenese, Sciroppo di Teatro ’24 prosegue con un unico appuntamento nel prossimo fine settimana: domenica 03 marzo al Cinema Teatro Comunale di Bomporto alle ore 17.00 va in scena “Papero Alfredo” della Compagnia ATGTP Teatro Pirata.

I burattini non sono mica tutti uguali. Sono proprio come le persone: diversi. Hanno i loro sogni, i loro gusti, i loro desideri; e quando vogliono puntano i piedi, come i bambini (e certi grandi) anche se i piedi loro non li hanno. Papero Alfredo è il nuovo burattino di Bruce: piccolo e deciso ma anche inesperto e un po’ capriccioso. A lui piacciono la musica Rap e il Free Style, le Challenge, le dirette video e di fare il Pirata in baracca proprio non gli va giù. Questo è un problema per il povero Bruce: Il Tesoro dei Pirati è il suo spettacolo più bello quello che gli chiedono sempre. Una mattina, dopo 120 giorni chiusi in casa senza lavorare, suona il telefono. Finalmente gli chiedono di fare lo spettacolo. Papero Alfredo però punta i piedi: niente da fare, vuole restare in camera davanti al suo computer! Altro che Pirata, lui è uno YouTuber! Una storia divertente che racconta del rapporto tra vecchio e nuovo, tra babbi e figli: generazioni destinate ad amarsi, sfidarsi, e rincorrersi per l’eternità.

I prossimi appuntamenti di Sciroppo di Teatro nella provincia di Modena saranno domenica 10 marzo con “Piccoli principi e principesse” della Compagnia Teatrale Stilema all’Auditorium Rita Levi Montalcini di Mirandola alle ore 16.30 e con “Le avventure di Pesce Gaetano” della Compagnia Giallo Mare Minimal Teatro al Teatro Storchi di Modena alle ore 16.30

Info biglietti

Intero Adulto 7€ - Ridotto Bambino fino a 12 anni 5€ - Sciroppo Di Teatro 3€

Cinema Teatro Comunale di Bomporto

via Verdi 8/A Bomporto (MO)

Tel 059/800776 WhatsApp: 333/2424474

Prevendite online sul circuito www.vivaticket.com e nelle rivendite autorizzate Vivaticket (con applicazione diritti prevendita)

Le prenotazioni si possono effettuare scrivendo una e-mail all’indirizzo teatrocomunalebomporto@ater. emr.it oppure telefonando al numero 059/800776 negli orari di apertura della biglietteria e con messaggio WhatsApp al numero 333/2424474. I biglietti prenotati dovranno essere tassativamente ritirati entro il giorno precedente lo spettacolo, pena l’annullamento della prenotazione.