Musica techno tra le mura medievali, a Spilamberto il Paradiso Festival

Cos'hanno in comune prati fioriti e raggi laser? E la musica techno come risuona dentro a mura medievali?

A Giugno Moninga porta la sua musica d'avanguardia e il suo stile avvolgente in una nuova magica location: il giardino interno di un castello del 1200. Sarà un viaggio mistico che ti trasporterà su dimensioni eteree passando attraverso alberi, fumo e raggi luminosi. Musica techno ed elettronica saranno la colonna sonora di questa esperienza ascetica e spirituale.

Il 15, 16 e 17 giugno si terrà alla Rocca di Spilamberto la prima edizione del Paradiso Festival, festival techno firmato Moninga. Dalle 21.00 alle 2.00, tanti artisti si alterneranno sulla scena per fare ballare i presenti.

L'ingresso è gratuito. Il ricavato, come tutti gli eventi Moninga, andrà in beneficenza. Dal 2015 infatti, Moninga organizza eventi musicali e culturali a scopo benefico, per sostenere i bambini orfani e disabili di Kimbondo in RD Congo.