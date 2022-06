Parco del Guerro in Festa, appuntamento a San Vito di Spilamberto

A San Vito di Spilamberto 3 giorni di festa con cena “all you can eat” e musica dal vivo. Dopo due anni di fermo torna a San Vito di Spilamberto, il 9,10 e 11 luglio, “Parco del Guerro in festa” giunta alla sua settima edizione.



Durante la festa il servizio di stand gastronomico sarà strutturato sul metodo dell’"all you can eat". Si sarà muniti di un "braccialetto" che darà la possibilità di servirsi al buffet e farsi servire "finchè si può mangiare". Menu per tutti i gusti: dall’antipasto alla tradizionale grigliata, fino ai piatti vegetariani, primi freddi e caldi, leccornie varie, dolci e frutta. In ogni serata inoltre sarà presente una “guest star” culinaria diversa: sabato si comincerà con la paella valenciana, domenica sarà la volta degli arrosticini e lunedì gran finale con i tortellini rigorosamente fatti a mano. Inoltre, durante la festa, sarà attivo il “bar del parco”, con banco cocktail, birra, bevande e caffè.



Non mancherà poi la musica dal vivo ad allietare le serate.



Sabato 9 Luglio salirà sul palco Giulia Barozzi con l’accompagnamento delle tastiere di Vincenzo Murè. Piano e voce che incanteranno il pubblico con il loro eclettismo e la loro professionalità. A seguire poi DJ Set per chiudere in festa la prima serata.



Domenica 10 spazio ai Love Machine. la party live band ormai appuntamento fisso della festa che suonerà come sempre rigorosamente dal vivo brani musicali che spaziano dai migliori pezzi dei Dj internazionali del momento ai mitici anni '90, senza trascurare le più divertenti hit dei '70s e degli '80s. Divertimento e balli assicurati insomma.



Lunedì 11 poi solo live set di Marco Baroni. Cantautore dall’esperienza ventannale che ha collaborato e scritto con Nek e ha partecipato, arrivando fino alla finale, alla sezione giovani di Sanremo 2007. La sua calda voce rock ci accompagnerà per chiudere al meglio l’ultima serata della festa.



Tutto il Parco del Guerro metterà il vestito “a festa” e tutti potranno scoprire il percorso pedonale illuminato lungo più di un chilometro, il giardino delle mele antiche, l’area giochi per i bambini, lo spazio fitness e il piacere di stare all’aria aperta in compagnia.



Come per tutte le iniziative estive della Polivalente San Vito, il lavoro è tutto frutto di volontariato e il ricavato sarà come sempre utilizzato per mantenere e migliorare gli impianti e le strutture a servizio della comunità del paese.



Gallery





L’iniziativa è organizzata dalla Pol. San Vito con la collaborazione di Circolo ARCI Rinascita San Vito, Vivisanvito, San Vito's band, Circolo Parrocchiale Famiglia, Consulta delle Associazioni e con il patrocinio del Comune di Spilamberto.