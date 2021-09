Parmigiano Reggiano, il re dei formaggi protagonista a Villa Sorra

Nuovo appuntamento di assoluto rilievo in arrivo nei prossimi giorni nell’incantevole cornice di Villa Sorra. Sabato 2 ottobre, a prendere la scena sarà il Parmigiano Reggiano, pronto a “raccontarsi” nel Giardino Storico di Villa Sorra.

Il via ai lavori è fissato alle 15.00 con i saluti ufficiali in Villa delle Autorità, seguiti dalla conferenza “Le Biodiversità del Parmigiano Reggiano” tenuta dal Dott. Claudio Guidetti. Successivamente un team di esperti svelerà le differenze tra stagionature con l’apertura di una forma di 24 e una di 48 mesi, accompagnata da una degustazione di scaglie di forma di stagionature diverse, organizzata nel pieno rispetto delle norme anti-covid (in collaborazione con l’Istituto L. Spallanzani).

Dalle ore 16.15 alle 17.00 verrà proposta una visita al Giardino Storico a cura dei docenti dell’Università di Bologna, Dipartimento Scienze e Tecnologie Agroalimentari.

Dalle 17.30-19.00, invece, è in programma “Come nasce il Parmigiano Reggiano”: sul selciato, davanti alla Serra, i Maestri Casari Modenesi illustreranno la cottura della forma con l’antico metodo delle fascine. Contemporaneamente, saranno proiettati dei video informativi sulla nascita della forma di Parmigiano Reggiano. Alle ore 20.00, chiusura cancelli.

