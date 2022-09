"Parmigiano Reggiano da gustare 2022", appuntamento a Lama Mocogno

Indirizzo non disponibile

Nel fine settimana dal 30 settembre al 2 ottobre 2022 a Lama Mocogno torna la rassegna "Parmigiano Reggiano da gustare 2022" giunta alla 17^ edizione, e promossa dal Comune montano assieme al Consorzio di valorizzazione e tutela del prodotto.

L'evento propone una vetrina di tradizioni, di antichi mestieri, di tipicità enogastronomiche di eccellenza tra cui i prodotti a marchio Tradizione e sapori di Modena.

La festa “Parmigiano Reggiano da gustare” è anche un’occasione di richiamo turistico per vivere esperienze a contatto con l’ambiente rurale e

per gustare le prelibate proposte gastronomiche che per l’occasione i nostri

ristoranti propongono

Gallerie d’arte comunali

Museo Giardino della Rosa antica di Serramazzoni in mostra con:

“Percorso sensoriale …Sapori di Rose”

“Per una rosa-conversazioni e laboratori tra le rose”

Sala consiliare “A. Lorenzini”

“Tradizione e cultura del nostro territorio in mostra” Fabrizio Tazzioli: antiche culture della liuteria. Mostra foto e cartoline storiche di Lama Mocogno della collezione Ermes Pinotti

Piazza Cesare Battisti e via XXV Aprile

Stand gastronomici con: Tortellini, polenta, gnocco fritto e ciacci di castagne (AVPA), Crescentine, frittelle baccalà (circolo Belvedere), Borlenghi (circolo Pianorso),Crescentine senza glutine (Bacio del Cimone)

Piazza Cesare Battisti

Stand con vendita diretta di prodotti tipici provenienti da diverse Regioni italiane e degustazioni a tema

Per le vie del paese Mercatino dell’artigianato artistico e non solo