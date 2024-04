La rassegna "Parole in città" arriva nelle biblioteche di Sassuolo

La rassegna "Parole in Città", giunta alla sua settima edizione, conferma la sua vocazione di promuovere la parola e la narrazione in tutte le sue forme, tramite laboratori, incontri con autrici e autori noti a livello nazionale, letture e spettacoli. Il ricco programma di eventi e ospiti, rivolti sia al pubblico adulto che ai più giovani, avrà luogo tra la Biblioteca “N. Cionini”, la Biblioteca dei Ragazzi “Leontine” di Sassuolo.

Tutti gli eventi sono ad accesso libero fino ad esaurimento posti. Per le prenotazioni occorre rivolgersi alle biblioteche in cui si svolge l'evento. "Parole in Città" è un evento letterario organizzato dalla Biblioteca Comunale di Sassuolo in collaborazione con l'associazione “Gian Paolo Biasin”, con il sostegno della Regione Emilia Romagna e della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e con il contributo di Exprimo Comunicazione, sponsor tecnico.

Programma adulti

venerdì 3 maggio 2024

Crogiolo Marazzi, Via Regina Pacis 9/Via Radici in Monte 70, ore 10

Premiazione Concorso Poesia in memoria di Don Carlo Lamecchi | 4° edizione - sezione scuole



Icaro Bar, Via I. Nievo 18, ore 18.30

Premiazione Concorso Poesia in memoria di Don Carlo Lamecchi | 4° edizione - sezione adulti

Passi DiVersi: riflessioni tra musica e parole



sabato 4 maggio 2024

Biblioteca “N. Cionini”, Via Rocca 19, ore 9.30

Spontanee e preziose

Laboratorio sulle erbe selvatiche commestibili

a cura di Erboristeria Fresia

prenotazione obbligatoria

Biblioteca “N. Cionini”, Via Rocca 19, ore 16

Nutrire e nutrirsi. Spunti per essere buoni genitori

con Osvaldo Poli, psicoterapeuta e autore

Biblioteca “N. Cionini”, Via Rocca 19, ore 18.30

Ilaria Gaspari presenta La reputazione (Guanda 2024)

dialoga con l’autrice Francesca Galafassi, giornalista di TRC

domenica 5 maggio 2024

Biblioteca “N. Cionini”, Via Rocca 19, ore 10

Alla scoperta dei sapori tra Giappone e Italia

Laboratorio di collografia con YOCCI, illustratrice

prenotazione obbligatoria

Biblioteca “N. Cionini”, Via Rocca 19, ore 15.30

Ad ogni farina il suo sacco

Tipologie e usi delle farine giuste per fare grandi impasti

a cura di La Cucina Incantata

prenotazione obbligatoria

Biblioteca “N. Cionini”, Via Rocca 19, ore 18.30

Indovina chi sviene a cena?

I sapori della tradizione tra leggende e fake newscon Luca Cesari, storico della gastronomia

Programma ragazzi

sabato 4 maggio 2024

Biblioteca “Leontine”, Viale Giacobazzi 42, ore 10

A tavola con i giochi

Giochi di ruolo e da tavolo in biblioteca

a cura di Associazione Gondolin

per ragazzi dagli 11 ai 14 anni

prenotazione obbligatoria

Biblioteca “Leontine”, Viale Giacobazzi 42, ore 11

Zuppa di storie

Spettacolo di narrazione

con Lucio Donadio e Chiara Ticini, Teatro dell’Orsa

per bambini dai 4 anni

prenotazione obbligatoria



Biblioteca “Leontine”, Viale Giacobazzi 42, ore 15.30

Caccia alle erbacce

Laboratorio sulle erbe da scoprire... per una merenda selvatica

a cura di Erboristeria Fresia

per bambini dai 6 ai 10 anni

prenotazione obbligatoria



Biblioteca “Leontine”, Viale Giacobazzi 42, ore 17.30

Bibliotechino e la casa dei libri

Spettacolo di narrazione

di e con Alessandro Rivola

per bambini dai 4 anni

prenotazione obbligatoria

domenica 5 maggio 2024

Biblioteca “Leontine”, Viale Giacobazzi 42, ore 11

Manine in pasta

Laboratorio creativo dalla spiga alla farina

a cura de La Cucina Incantata

per bambini dai 6 anni

prenotazione obbligatoria

Biblioteca “Leontine”, Viale Giacobazzi 42, ore 15.30

Kamishibai con gusto!

Lettura animata e laboratorio con YOCCI, illustratrice

per bambini dai 5 anni ai 10 anni

prenotazione obbligatoria

Biblioteca “Leontine”, Viale Giacobazzi 42, ore 17.30

Le storie del cuoco Gustavo

Spettacolo di narrazione

di e con Alessandro Rivola

per bambini dai 4 anni

prenotazione obbligatoria