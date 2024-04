“Dalla parte degli ultimi” incontro con don Dante Carraro e il giornalista Pietro Del Re

È in programma per domenica 21 aprile, alle 16, all’Auditorium San Rocco di Carpi l’incontro “Dalla parte degli ultimi” con don Dante Carraro, direttore di Medici con l’Africa Cuamm, e il giornalista Pietro Del Re.

Con la moderazione di Pierluigi Senatore, si parlerà dell’impegno di Cuamm nella tutela e nella promozione della salute delle popolazioni africane, ma anche delle difficoltà e delle potenzialità dell’Africa.

L’incontro è stato organizzato in occasione dei 20 anni di attività del gruppo locale Medici con l’Africa Cuamm Modena-Reggio Emilia. Il 21 aprile, inoltre, sarà possibile visitare la mostra fotografica “Il momento migliore”, nella sala Esposizione della Fondazione Cassa di Risparmio in Corso Cabassi (dalle 9.30 alle 13 e dalle 16 alle 19). Oltre 40 fotografie regalano un viaggio tra i paesi in cui interviene il Cuamm, ma anche tra i momenti più significativi per i volontari di Modena-Reggio Emilia.

In questi 20 anni il gruppo locale ha organizzato moltissime attività di sensibilizzazione, comunicazione, educazione sanitaria, raccolta fondi e approfondimento culturale sul proprio territorio. Non solo: ha anche sostenuto diverse progettualità in Africa e in particolare per le comunità delle provincie di Cabo Delgado e Sofala, in Mozambico, e per gli ospedali della regione di Iringa e Njombe in Tanzania. Sono tante, poi, le figure sanitarie provenienti dal territorio modenese e reggiano che hanno prestato servizio nei progetti del Cuamm in Africa.

Per info: Ambra Girotti (335.6070277)

Evento organizzato con il patrocinio di Città di Carpi e Diocesi di Carpi. In collaborazione con Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi e Fondazione Casa del Volontariato.