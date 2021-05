Parva Naturalia: la fiera del biologico torna nel centro storico di Modena

Parva Naturalia, la fiera del biologico giunta alla sua XX Edizione, torna nel centro storico di Modena in una versione straordinaria dedicata al vivaio d’autore, alla ceramica artistica e all’agricoltura famigliare biologica e biodinamica. Il 3, 4, 5 e 6 giugno 2021, Piazza Grande, Piazza Torre e Piazza XX Settembre si riempiranno infatti di colori e di sapori, preparandosi ad accogliere il mondo del biologico e i suoi protagonisti, produttori e consumatori.

L’inaugurazione di Parva Naturalia si terrà giovedì 3 giugno alle ore 12.00 alla presenza del Sindaco Gian Carlo Muzzarelli, degli Assessori Ludovica Carla Ferrari, Andrea Bosi ed Alessandra Filippi.

Le aziende saranno in piazza per incontrare i visitatori e valorizzare i propri prodotti, magari svelandone qualche segreto. La manifestazione festeggerà l’anno internazionale dell’agricoltura familiare promosso dall’Onu. Sarà un modo per rendere omaggio al modello di azienda famigliare, storicamente molto diffuso in Emilia-Romagna e in Italia, che negli ultimi anni ha visto nascere aziende modello per innovazione e qualità di prodotti.

“Proprio perché l’agricoltura familiare è importante – dice Andrea Reggianini, Presidente dell’associazione che organizza l’evento - è giusto sottolineare che sono proprio queste piccole aziende quelle che più preservano il territorio e l’equità del lavoro perché producono in modo sostenibile e diversificato e rispettano i diritti dei lavoratori e le relazioni sociali. Tutti i nostri partecipanti sono piccole aziende che producono prodotti biologici di nicchia e artigianato di qualità”.

Dopo un periodo così difficile per tutti, Parva Naturalia, organizzata grazie alla collaborazione di ModenAmoremio e al patrocinio del Comune di Modena, ha come obiettivo quello di ricreare un’atmosfera di festa all’interno del cuore del centro storico di Modena. Questi luoghi, così preziosi per il pubblico modenese, crediamo possano essere perfetti per riconsegnare alla città quattro giorni di “normalità” all’aria aperta.

L'ingresso è libero e gratuito. Per maggiori informazioni scrivere a: info@salviamoilbiologico.com