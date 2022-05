"Passa la Parola", il Festival della Lettura per Ragazzi compie 10 anni

Indirizzo non disponibile

“Passa la Parola 10…20,30”. Questo è il motto della decima edizione del Festival della lettura per ragazzi.

Partiamo dal numero 10. Per festeggiare il suo primo decennio, Passa la Parola nel 2022 sarà itinerante e vivrà in dieci differenti comuni del territorio modenese: Modena, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Formigine, Pavullo, San Cesario sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola.

L’intento della Direzione artistica del Festival, che organizza il prestigioso palinsesto di appuntamenti diffusi con illustri autori e illustratori per ragazzi, è quello di promuovere e declinare, in questa decima edizione, gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. Ecco spiegati gli altri due numeri del motto. La missione è quella di stimolare i più giovani a perseguire questi obiettivi e a rimanere saldi nelle proprie convinzioni, dimostrando alle generazioni precedenti come sia possibile essere veri attori di cambiamento facendo sentire forte la propria voce.

I bambini e i giovani, la nuova generazione che vivrà il mondo e che merita di goderne in buono stato, sarà realmente protagonista del cambiamento. Anche attraverso la lettura, l’informazione, la scrittura e la conoscenza semplificata di argomenti ostici sarà possibile generare un futuro più attento e sostenibile. La cultura passa dall’educazione e, viceversa, l’educazione passa dalla cultura. Imprescindibili, oggi più che mai. Gianni Rodari, nella sua Lettera ai bambini, scriveva che “le storie devono servire a formare una nuova generazione in grado di cambiare le regole del gioco”.

Il programma completo del Festival è consultabile sul sito web dell'evento a questo link.