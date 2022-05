Una passeggiata tra i borghi storici di Pavullo con Walk-In

Walk-In Modena organizza per domenica 22 maggio (ritrovo ore 12 presso il Palazzo Ducale di Pavullo) una passeggiata tra i borghi storici di Pavullo, con un percorso ad anello nel territorio dell'antico Castrum Feronianum.

"«Ogni passo è pace» diceva il venerabile maestro zen Thich Nhat Hanh. Tra boschi, prati, ampi panorami e facili sentieri di campagna, proviamo a indagare cosa questa frase significa per ciascuna/o di noi. Proviamo a camminare con presenza, attenzione, leggerezza e profondità, accompagnati da giocose pratiche di Ecopsicologia e assaggi di meditazione in cammino. Alleniamo la Pace ad ogni passo, che è fatta di meraviglia, silenzio, gratitudine... in contatto con la Natura innaffiamo quei semi salutari presenti in ognuno e di cui il mondo ora ha più che mai bisogno. Chi potesse e fosse interessata/o, può unirsi fin dalla mattina all'incontro di Mindfulness che si terrà dalle 9 alle 11 presso il Centro Respiro dell'Universo, a Pavullo (https://fb.me/e/1svKozuv6)".

Difficoltà: 8 km, 380m di dislivello in salita e discesa. Equipaggiamento: scarpe da trekking possibilmente alte alla caviglia, abbigliamento comodo a strati, felpa/pile, giacca impermeabile, cappellino/bandana, snack energetici e pranzo al sacco, almeno 1l acqua, bastoncini da trekking consigliati, repellente zanzare/zecche consigliato. Prenotazione: obbligatoria possibilmente entro 48 h prima, telefonando o scrivendo un whattsapp a Cristina (psicologa e guida GAE): 3408628932, walkin.cm@gmail.com. Iniziativa svolta nel rispetto delle normative Covid-19.