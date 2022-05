Modena, una passeggiata "a sei zampe" in centro storico

Indirizzo non disponibile

Appuntamento domenica 29 maggio, con “VisitModena a 6 zampe”, la camminata libera in compagnia del proprio cane alla scoperta delle bellezze monumentali della città e del sito Unesco di piazza Grande.

Organizzata dall’Ufficio diritti animali del Comune di Modena, l’iniziativa è rivolta ai proprietari di cani e ai loro amici a quattro zampe. Il ritrovo è fissato alle 9.30 al parco Novi Sad (all’entrata di via Berengario) da dove partirà la passeggiata per le vie del centro storico in direzione di piazza Grande. I partecipanti saranno accompagnati da una guida turistica e dal dog trainer Marco Annovi che darà indicazioni sulla gestione del cane e risponderà a domande e curiosità.

La partecipazione è gratuita; per iscriversi si può compilare il form on line sul sito del Comune (www.comune.modena.it/form/visitmodena-a-6-zampe) o presentarsi direttamente alla partenza. Ai partecipanti si raccomanda di dotarsi di ciotola, borraccia d’acqua e biscotti per i loro amici a quattro zampe. La passeggiata durerà circa due ore e, al termine, tutti riceveranno un omaggio.

Per informazioni: info@visitmodena.it.