Castelvetro, una passeggiata in campagna per raccogliere i fiori di sambuco

Nella stagione primaverile non può mancare una passeggiata tra la campagna del borgo di Castelvetro di Modena per raccogliere i fiori di sambuco, una pianta dalle mille virtù e per conoscere tutte le sue curiosità.

Sabato 27 maggio, alle ore 9.00, si partirà dall’azienda agricola UmileTerra per poi fare una facile camminata in cui si raccoglieranno rametti di fiori di sambuco. Al termine della passeggiata si ritornerà in azienda per una dimostrazione e degustazione di sciroppo di sambuco. A guidare la cammina e a raccontare i segreti del sambuco Stefano Barbieri di Passi Avanti.

L'iniziativa ha un costo di 20 euro a persona. L'Azienda agricola UmileTerra si trova in Via Pagliarola, 12/b a Castelvetro di Modena. Per info e prenotazioni: 059 758880 / info@visitcastelvetro.it