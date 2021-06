Monumenti dei parchi di Modena Ovest, una passeggiata serale

Giovedì 8 luglio, l'Associazione Culturale arianna propone una piacevole camminata serale nel verde, alla scoperta di sculture, installazioni e monumenti collocati nei parchi di Modena Ovest.

Opere che ci raccontano pezzi di storia del ‘900, da cui emergono per passione, professionalità e valore, sia figure di uomini illustri che di persone comuni. Opere che, tra astrazione e figurazione, fanno riflettere su tematiche sociali della modernità e comprendere la trasformazione della città e dei suoi spazi urbani.

Il percorso si snoda per circa 4 km tra V.le Corassori e Via Emilia Ovest, passando per il Parco città di Londrina e il Parco Enzo Ferrari.

Al termine del tour sosta facoltativa in gelateria per un momento di ristoro e convivialità. Il costo dell'evento è di 10 euro. E' possibile prenotare online sul sito di Modenatur.

