Il Passepartout Duo per la rassegna "Concerti d’Oggi"

L'ingresso avviene senza prenotazione ed è di 10 € per il biglietto a prezzo intero e di 5 € per quello a prezzo ridotto. I Soci AdM sottoscrittori hanno diritto al biglietto ridotto, mentre i Soci AdM sostenitori entrano gratuitamente. E' possibile anche acquistare online i biglietti a un prezzo più conveniente (8,50 € il biglietto intero e 3,80 € il ridotto) sulla piattaforma OOOH.Events.

Prezzo L'ingresso avviene senza prenotazione ed è di 10 € per il biglietto a prezzo intero e di 5 € per quello a prezzo ridotto. I Soci AdM sottoscrittori hanno diritto al biglietto ridotto, mentre i Soci AdM sostenitori entrano gratuitamente. E' possibile anche acquistare online i biglietti a un prezzo più conveniente (8,50 € il biglietto intero e 3,80 € il ridotto) sulla piattaforma OOOH.Events.

Sabato 24 febbraio alle ore 20:30 all’Hangar Rosso Tiepido a Modena (in via Emilia Est 1420/2) si terrà un altro appuntamento della rassegna Concerti d’Oggi, organizzata e curata dagli Amici della Musica di Modena.

Si esibirà il Passepartout Duo, formato dalla pianista Nicoletta Favari e dal percussionista Christopher Salvito: due giovani musicisti dal processo creativo non convenzionale, influenzato dalle numerose esperienze di viaggio sperimentate nel tour mondiale quasi ininterrotto che li ha visti protagonisti da quando hanno iniziato a collaborare nel 2015. Il Duo ha ricevuto dozzine di opportunità di residenza in tutto il mondo, dal Watermill Center negli Stati Uniti, allo Swatch Art Peace Hotel in Cina, alla Biennale Nakanojo in Giappone.

Il concerto di sabato sera assume le forme di un live set con al centro un ecosistema di strumenti musicali progettati e costruiti dai due musicisti: una sorta di coreografia guiderà il duo a scolpire il suono facendo uso di campi elettromagnetici e impulsi elettrici in attento equilibrio con piccole percussioni acustiche e tastiere.

Info e biglietti

L'ingresso avviene senza prenotazione ed è di 10 € per il biglietto a prezzo intero e di 5 € per quello a prezzo ridotto. I Soci AdM sottoscrittori hanno diritto al biglietto ridotto, mentre i Soci AdM sostenitori entrano gratuitamente. E' possibile anche acquistare online i biglietti a un prezzo più conveniente (8,50 € il biglietto intero e 3,80 € il ridotto) sulla piattaforma OOOH.Events. Il concerto è realizzato con il contributo finanziario del Comune di Modena, della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e della Regione Emilia-Romagna.

L’Associazione Amici della Musica di Modena opera senza fini di lucro. Sostegno economico proviene dai contributi di Enti Pubblici e Privati e dalle quote di adesione dei Soci. Tutte le informazioni su contenuti artistici, aspetti organizzativi, modalità di sostegno e di adesione alle attività degli Amici della Musica di Modena sono disponibili all’ingresso della sala. Per informazioni: tel 3296336877; www.amicidellamusicamodena.it, info@amicidellamusicamodena.it