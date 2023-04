A Marano la seconda edizione di “Passi e parole”, tre giorni di iniziative e spettacoli 

A Marano sul Panaro torna, dal 21 al 23 aprile, la manifestazione Passi e Parole, festival di libri, musica, spettacoli e passeggiate collettive promossa dalle associazioni culturali I libri di Mompracem ed Erodoto108, assieme ai Comuni di Guiglia, Monzuno e Marano sul Panaro. Il progetto, frutto di un percorso partecipativo tra diverse associazioni, si avvale del contributo della Regione Emilia Romagna. Dopo la prima edizione dello scorso anno, per tre giorni il teatro di Kia di Marano ospiterà decine di eventi, protagonisti scrittori, poeti, musicisti, attori.

Si inizia venerdì 21 alle 16.30 e tra gli eventi della prima giornata da segnalare la prima presentazione della “Guida sentimentale” del Cammino dell’Unione; la presentazione dell’ultimo libro di Loriano Machiavelli, in uscita proprio in questi giorni; l’incontro intorno alla poesia con Roberto Alperoli, Marco Bini ed Emilio Rentocchini; il confronto a più voci sulla Beat Generation, con Giuseppe Leonelli e Paolo Ciampi; il concerto di Lalo Cibelli che presenterà il suo ultimo album; e il teatro a mezzanotte – felice esperienza già della prima edizione – con Andrea Santonastaso e la sua storia di Cirano.

Sabato 22, in programma un incontro con le scuole sul libro “Bestie lettrici”; la camminata resistente in collaborazione con l’Anpi e la Tavola della Pace – non a caso il titolo di questa edizione è Passi Parole Libertà; una nutrita serie di presentazioni di libri nel pomeriggio; la cena al Circolo Grama con l’incasso che sarà devoluto in beneficenza; la serata prima con Condominio Libertà, del Collettivo femminile della Compagnia di danza Manon Peronne, poi con le canzoni e le poesie di Letiza Fuochi, una delle più importanti cantautrici fiorentine.

Domenica 23 in programma una camminata letteraria al Castello di Marano e un mercatino del libro, con tutti gli autori di libri che potranno proporre i loro lavori e offrire un firmacopie.

Tutti gli eventi sono gratuiti e sarà attivo un servizio bar ed un punto ristorazione per i pasti, mentre il servizio libreria sarà organizzato dalla libreria Cartabianca di Bazzano.

La tre giorni fa parte di un progetto di festival itinerante che – con una particolare attenzione ai più giovani - dopo Marano farà tappa a Monzuno, con un campeggio che proporrà anche laboratori di scrittura, e a Guiglia, con un festival di fine estate.

I Libri di Mompracem è un’associazione che promuove i libri e la lettura, con particolare attenzione alle periferie, ai piccoli borghi, all’Appennino. Erodoto108 è una comunità di scrittori, fotografi, illustratori che dedicano una particolare attenzione alla narrazione del viaggio e dei luoghi, con l’omonima rivista disponibile in rete.