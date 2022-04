A Marano un weekend di letture e scoperte con "Parole, passi, sogni - Lettori in viaggio"

Saranno oltre 40 gli eventi in programma per il festival letterario "Parole, passi, sogni - Lettori in viaggio" che si svolgerà a Marano sul Panaro da venerdì 8 aprile a domenica 10 aprile, promosso dal Comune di Marano insieme all'associazione "I libri di Mompracem" a alla testata Erodoto108, specializzata in narrazione di luoghi.

Il programma prevede incontri e laboratori per le scuole, dedicati al viaggio e alla narrazione dei luoghi con un'iniziativa dedicata ai muri, ai confini, ai ponti. Ci saranno poi laboratori di scrittura e di fotografia per gli adulti, curati dagli scrittori Paolo Ciampi e Francesca Giommi e dai fotografi Giovanni Breschi e Andrea Lippi.

Tra gli eventi, tutti gratuiti, è previsto inoltre un momento musicale con il concerto di Lalo Cibelli dedicato al maestro Lucio Dalla, dal titolo "Al dolce fresco delle siepi" e uno spettacolo teatrale di Andrea Santonastaso dal titolo "Mi chiamo Andrea e faccio fumetti", in ricordo di Andrea Pazienza e agli anni 80. Sono previsti poi due eventi dedicati ai passi e al viaggiare con lentezza, sabato 9 aprile con l'anteprima del neonato Cammino dell’Unione in compagnia dei due ideatori Federica Bergonzini e Giuseppe Leo Leonelli, e domenica 10 aprile con una camminata didattica nelle vicinanze del fiume Panaro condotta da Loris Arbati.

Per gli organizzatori «Il titolo del festival Parole, passi, sogni 2022, richiama le passioni e gli interessi che animeranno questo festival: l'Appennino e i cammini che l'attraversano, il valore sociale della lettura e degli spazi collettivi che promuovono cultura, la voglia di fare rete, il ricordo del manifesto di Ventotene, primo atto di quella che sarebbe diventata l’Europa, senza dimenticare il tema dei confini, dei muri, di come superarli per creare una comunità».

Il programma del festival, che partirà venerdì 8 aprile alle ore 15.00 e si concluderà nella serata di domenica 10 aprile, è consultabile al sito www.ilibridimompracem.it o www.erodoto108.com