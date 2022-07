Anpi, in provincia di modena 16 "Pastasciutte antifasciste"

Sono 16 le “pastasciutte antifasciste” organizzate in provincia di Modena promosse dall’ANPI. La gran parte si svolgerà tra il 22 e il 25 luglio prossimi. In diverse realtà locali l’iniziativa vede la collaborazione con altre associazioni, in particolare ARCI e SPI Cgil e il patrocinio dei comuni interessati. Ideata dall’Istituto Alcide Cervi, che da molti anni la svolge presso Casa Cervi a Gattatico di Reggio Emilia, la “pastasciutta antifascista” riprende l’idea di Alcide Cervi che il 25 luglio del 1943 offrì a tutti un piatto di pasta per festeggiare la caduta del fascismo e l’arresto di Mussolini.

“Oggi, riproporre quella festa significa riconfermare l’impegno unitario e popolare, anche attraverso la festa e l’incontro, per la difesa della pace, della libertà e della democrazia”. Così commenta Vanni Bulgarelli Presidente Provinciale dell’ANPI Modenese, ribadendo che si tratta di “un impegno antifascista tanto più attuale e necessario a fronte dei vecchi e nuovi fascismi che attraversano l’Europa e l’Italia. Allo squadrismo delle organizzazioni protagoniste di gravissimi episodi come l’assalto alla sede nazionale della CGIL, lo scorso ottobre, e agli atti di esibizionismo nostalgico come il saluto romano e l’ostentazione di simboli del regime, si aggiungono nuove e sempre vecchie derive razziste, suprematiste, xenofobe e autoritarie”.

“Per l’ANPI - conclude Bulgarelli - sono idee e comportamenti tenuti, anche in sedi istituzionali, da formazioni politiche e da loro esponenti in Italia e in Europa, che minacciano diritti e conquiste liberali e democratiche fondamentali, fomentando odi e aggressioni. L’impegno di decine di volontari dell’ANPI ogni giorno punta a smascherare vecchie e nuove forme della cultura fascista e ribadisce l’urgenza di superare indifferenze e sottovalutazioni rilanciando ogni giorno il necessario sforzo unitario”.

Le “pastasciutte antifasciste” si svolgeranno :