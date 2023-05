Pavullo celebra i cento anni di storia dell'Aeroporto e dell'Aeronautica Militare

Un punto di riferimento per tutto il territorio italiano, un luogo dove si realizzavano i sogni di migliaia e migliaia di cadetti destinati a ‘cavalcare’ i cieli. Quella dell’Aeroporto “G.Paolucci” di Pavullo e dell’Aeronautica Militare è una storia lunga un secolo, un’epopea che proprio nel 2023 compie cent’anni tra ricordi, eventi e un legame indissolubile. Per celebrare questo anniversario, è in programma mercoledì 17 maggio, dalle 18.00 presso la Sala Consigliare in piazza Montecuccoli, un evento gratuito che racconterà al pubblico “Una storia lunga cento anni”.

Previsti interventi di alcune delle più alte cariche a livello nazionale dell’Aeronautica Militare: il Generale di Squadra Aerea, Francesco Vestito, Comandante della 1°Regione Aerea e il Tenente Colonnello Pilota, Filippo Zuffada. Insieme a loro Marco Trombetti, Direttore Sviluppo e Approvazione Progetti di Enac; Giuseppe Molinari, Presidente della Camera di Commercio di Modena; Alberto Crepaldi, Segretario provinciale di Confcommercio, in rappresentanza anche di Confesercenti, Cna e Lapam; Alessandro Rovinalti, socio fondatore di First Group; Massimo Brunetti, Direttore del Distretto Sanitario Ausl di Pavullo; Alessandro Soci, Presidente del Rotary Club del Frignano; Roberto Gianaroli, Presidente dell’Aero Club di Pavullo.