Il maiale torna in piazza, a Campogalliano si recupera la Pcaria

Domenica 27 marzo verrà finalmente recuperata la 17esima edizione de "La p'caria: il maiale in Piazza 2022" di Campogalliano, ovvero la lavorazione della carne del maiale, tradizionale momento di festa e di incontro per tutta la provincia e non solo.

Durante tutta la giornata sarà presente, nelle vie del centro cittadino, il più grande mercato enogastronomico dell’intera provincia, con animazione e spettacoli: dal mercato dell'arte e dell'ingegno, alla diretta tv con Andrea Barbi e le sue interviste, dalla partecipazione della famiglia Pavironica, fino al concerto rock dialettale del cantautore Marco J. Mammi e la sua band.

Il programma vedrà i norcini di Campogalliano, di S. Martino in Rio e dei Comuni limitrofi impegnati dalle ore 9 del mattino nella cottura dei ciccioli nei paioli, la produzione della coppa di testa. I norcini si sfideranno per la produzione del miglior cicciolo; una giuria di esperti assegnerà il titolo di “Re del cicciolo” nella ottava edizione del Palio della p'caria.

L'evento si svolgerà nel rispetto delle vigenti normative anticontagio Covid 19.