San Possidonio festeggia i sapori di una volta con la 18° Pcarìa

Ritorna a San Possidonio, giovedì 8 dicembre, l'appuntamento che richiama l’antica tradizione contadina delle famiglie che, in questo periodo, preparavano con la carne di maiale diversi piatti, insaccati e altro per trascorrere l’inverno: "Pcaria... e i sapori di una volta".

Per tutta la giornata, in Piazza Andreoli sarà possibile passeggiare tra le bancarelle degli artisti dell’ingegno e del mercato ambulante e contadino, ascoltare musica e vedere i trattori di ieri e di oggi in mostra. Non mancheranno inoltre le iniziative di animazione e tante specialità da degustare tra una passeggiata e l’altra: piatti a base di maiale, porchetta, vin brulè, ciccioli e torte; con la partecipazione delle Associazioni locali e dei negozianti di San Possidonio.

Per tutta la giornata, sarà presente l'animazione di Radio Stella. La festa del paese inizierà alle ore 10.00.