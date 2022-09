Pedalata alla conoscenza della Casa delle Culture

Venerdì 9/09 l’Associazione Casa delle Culture di Modena in collaborazione con Fiab Modena A.P.S organizza una biciclettata con partenza dalla Casa delle Culture in via Wiligelmo, 80 – Modena ed arrivo allo Stand della medesima Associazione presente alla Festa Provinciale de l’Unità.

Ritrovo ore 18,45 presso la sede dell’Associazione Casa delle Culture in Via Wiligelmo, 80 – Modena

Ore 19 Visita della sede e presentazione delle attività svolte.

Ore 19,30 Partenza biciclettata che attraverso ciclabili urbane arriverà alla Festa Provinciale de l’Unità allo stand dell’Associazione dove sono presenti mostre artistiche e un murales frutto dei laboratori presenti.

Fiab Modena, associazione associata a Casa delle Culture, nelle serate di venerdì 9, domenica 11, venerdì 16 e sabato 17, dalle ore 20,30 sarà presente allo Stand Casa delle Culture alla Festa dell'Unità con materiale informativo su mobilità ciclistica (BikeToWork e BikeToSchool, corsi per imparare ad andare in bici per le donne straniere, manutenzione bici, cicloturismo).

Per info Paola 349 6647860 e Beppe 3270764455