Ciclismo, una pedalata notturna da Carpi a Novi di Modena con Fiab

Prezzo € 2 per soci Fiab, non soci € 5 comprensivo di assicurazione infortuni

Sabato 26 giugno, Fiab Modena - Gruppo Carpi, organizza una pedalata in notturna da Carpi a Novi di Modena. Dalle ore 20.00 alle 20.45, ritrovo in bici a Carpi in Piazzale Re Astolfo. Seguiranno controllo, firma modulo di partecipazione e partenza allo scoccare delle ore 21.00 esatte (assieme all'altro gruppo di ciclisti che proseguirà poi la notturna sino al lago di Garda).

Si farà una sosta a Novi di Modena dove l’associazione Aneser e la ProLoco accoglieranno i partecipanti per un saluto. Dopo un giro per il paese, ripartenza per Carpi alle 22.45 - 23.00, previsto rientro in piazzale Re Astolfo entro la mezzanotte. La distanza che si percorrerà si aggira in totale attorno ai 30km, e sarà percorsa interamente su asfalto. La pedalata è di "difficoltà media".

Il numero massimo di partecipanti è di 40 persone (esclusi gli accompagnatori). É necessaria la prenotazione/iscrizione entro la sera di venerdì 25 giugno tramite WhatsApp o SMS al referente: Gisella 3491283191

Norme e accortezze da rispettare:

É richiesto il rispetto del codice della strada;

Essere muniti di dispositivi di segnalazione visiva;

Controllare /far controllare la bici e il gonfiaggio delle gomme prima della gita in notturna;

Munirsi di camera d’aria di ricambio e kit foratura;

Obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retro riflettenti ad alta visibilità ed il casco;

Ammesso l'utilizzo anche di e-bike;

Si viaggia di notte e la temperatura potrebbe essere più bassa rispetto a quella diurna oltre ad un alto livello di umidità, si consiglia di portare una giacca a vento e/o qualche capo pesante;

Alla partenza verranno controllate luci e materiale per le bici, nel caso l’attrezzatura non fosse idonea per la lunga pedalata notturna ci si riserva di non ammettere la persona alla gita;

Si pedalerà in gruppo, opportunamente distanziati, con un referente FIAB in testa a fare l’andatura; chi sopravanzerà il referente Fiab uscirà formalmente dalla gita sino al rientro nel gruppo.

La partecipazione alla gita è subordinata alla firma del modulo con regolamento Fiab, specifiche integrazioni e informativa privacy. Il modulo verrà inviato ai partecipanti all’atto dell’iscrizione.

Il costo per la notturna Carpi/Novi di Modena e ritorno è, per i soci Fiab di € 2, mentre per i non soci di € 5 comprensivo di assicurazione infortuni. Il pagamento della quota di iscrizione si effettua direttamente sul luogo di partenza in Piazzale Re Astolfo a Carpi, a partire dalle ore 20 fino alle 20.45, muniti del modulo compilato e firmato che verrà inviato ai partecipanti all’atto dell’iscrizione.

Nel caso in cui l’evento venga cancellato per cause di forza maggiore anche il giorno stesso 26/06 su disposizione o raccomandazione degli organi competenti e/o in caso di allerta meteo, verrà data comunicazione agli iscritti tramite WhatsApp o SMS.

