Una pedalata "no borders" organizzata da Modena 30

"Pedaleremo insieme per chiedere una città più a misura di persona, più inclusiva, sicura ed ecosostenibile: Modena30 Ci muoveremo oltre il confine della ferrovia, fino al quartiere Sacca, ricordandoci lungo il percorso di alcune vittime delle strada, in particolare Daniela ed Andrea". E' la pedalata no borders organizztaa da Modena 30.

Ritrovo alle 18.30 alla Casa per la Pace in via Ganaceto 45 (zona Piazza della Pomposa), Modena. Iniziativa promossa dalle associazioni di ARIA Modena, in particolare FIAB Modena Ambiente e Bicicletta, Comitato Villaggio Europa - Quartiere Sacca, Genitori ECOattivi e Ciclofficina Popolare "Rimessa in Movimento".

Per promuovere stili di vita più sostenibili è importante fare rete, e ci saranno altre città in Emilia-Romagna con cui faremo una "staffetta":

Portomaggiore, Ti Porto in bici verso il teatrino delle ombre (FIAB Ferrara)

Langhirano (Parma), attività ecosostenibili nel nido nel bosco con Orme nel bosco