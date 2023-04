Peer Gynt danzato dal Balletto di Maribor al COmunale di Modena

Va in scena il 4 maggio alle 20.30 in prima italiana per ModenaDanza al Teatro Comunale Pavarotti-Freni Peer Gynt danzato dal Balletto di Maribor per la coreografia del suo direttore Edward Clug. Lo spettacolo è tratto dall’omonimo testo di Henrik Ibsen su musica di Edvard Grieg, con scene e costumi rispettivamente di Marko Japelj e Leo Kulaš.

Il Peer Gynt di Ibsen è fra le opere letterarie norvegesi più note e rappresentate. Ibsen si era ispirato per la composizione a una fiaba della tradizione popolare così come era stata trascritta nella raccolta di Peter Christen Asbjørnsen e pubblicata nel 1845. Il grande successo dell’opera di Ibsen, pubblicato nel 1867, portò il drammaturgo a creare una versione per il palcoscenico e a commissionare a Edvard Grieg la musica di scena, i cui brani sono divenuti fra i più noti del repertorio classico. Edward Clug ha creato la sua versione coreografica di Peer Gynt nel 2015 per il Balletto Nazionale Sloveno di Maribor dando vita a uno spettacolo enigmatico e fantasioso caratterizzato da tinte ironiche e surreali. Attraverso l’uso di scene fortemente caratterizzate, Clug rappresenta la storia di Peer Gynt, figlio di un contadino, che si fa strada attraverso il mondo scappando dalla realtà grazie ai suoi racconti. Nel mondo fantasioso di Peer, la fatiscente dimora di suo padre diventa così un palazzo scintillante, le proprie scappatelle si trasformano in gesta eroiche in un viaggio alla ricerca di amore e di avventura che lo porta in un mondo di demoni e troll.

Fra le recenti collaborazioni di Edward Clug, coreografo rumeno di fama internazionale, si ricordano il rinomato Netherlands Dance Theatre, la compagnia del Teatro Bolshoi di Mosca, il Royal Ballet of Flanders, il Balletto Nazionale di Lisbona, il Balletto di Zagabria, Graz Tanz, il Balletto dell’Opera di Kiev, Staatsballett am Gärtnerplatz Munich, Augsburg Ballet e West Australian Ballet di Perth. Peer Gynt è stato ripreso nel 2018 per il Balletto di Vienna. Clug ha ricevuto numerosi premi nazionali e internazionali per il suo lavoro ed e? stato nominato per il premio Benois de la Danse nel 2017 e per il German Theater Prize Der Faust nel 2019.

Il Balletto di Maribor, afferente al Teatro Nazionale, è la massima compagnia di balletto slovena che presenta regolarmente spettacoli classici, neoclassici e contemporanei. La compagnia, che accoglie diversi ballerini e coreografi ospiti di fama internazionale, produce due nuovi balletti ogni anno e si è esibita presso i maggiori festival teatrali internazionali, fra i quali Jacob's Pillow Dance Festival (USA), Festival delle notti bianche al Teatro Mariinskij di San Pietroburgo, Festival of Firsts di Pittsburgh, Arts Festival di Singapore, Biarritz Festival in Francia, Dance Festival a Tel Aviv, Festival di Sintra in Portogallo, Festival Des Arts de Saint–Sauveur (Canada) e Festival Internazionale di Danza di Seul nella Corea del Sud.

