Pettirosso in prima linea: tutti gli eventi fino a fine aprile

Il centro Fauna selvatica riparte e riprendono le varie attività.

E così sabato 23 alle 10,30 a Capanno Tassoni ad Ositale di Fanano alcune decine di caprioli soccorsi e riabilitati insieme ai piccoli di capriolo allevati lo scorso anno dai volontari del Centro Pettirosso, vedranno davanti a sé aprire la cassa e dopo un primo momento di esitazione scatteranno verso il bosco in una corsa di felicità di speranza e cauto ottimismo.

E subito al lunedì per l'anniversario del 25 aprile festa della liberazione al Pettirosso saranno protagonisti i bambini che potranno vivere l'esperienza della liberazione aprendo lo scattoloncino con dentro alcuni uccellini che prenderanno il volo. Anche questo è risultato di tanta professionalità ma soprattutto passione nella cura degli animali. E così numerosi uccellini andranno a popolare l'area circostante il Centro Il Pettirosso.

E il Mese di aprile si conclude col venerdì 29 con il corso "A spasso nel bosco", dove i volontari mostreranno agli intervenuti come si capisce se un animale ha bisogno di aiuto oppure no. Questo perché sempre più spesso la gente ama fare il fai da te o ancora peggio consulta internet in cerca diinformazioni quasi sempre superficiali e sbagliate.E dunque prima di cambiare il destino di un animale che incontriamo lungo il nostro cammino, è bene sapere se lui deve essere aiutato oppure no.Per iscriversi a questo corso basta inviare una email all'indirizzo centroilpettirosso@gmail.com.

Cosa aggiungere a tutti questi appuntamenti, se non un appuntamento importantissimo per tutti quelli che sostengono il Pettirosso, l'appuntamento con la dichiarazione dei redditi per donare il 5x1000 indicando il C.F. 94120020360 dell'associazione che anche lo scorso anno ha superato i 7000 animali selvatici soccorsi e curati e il vostro sostegno è vitale per un'associazione che non ha mai girato le spalle a nessuno.

Ricordiamo i numeri attivi 24 ore su 24 per le emergenze 3398183676 e 3393535192