Piadina&Padano, al Teatro Storchi lo spettacolo per gli iscritti a Spi Cgil

Si rinnova anche quest’anno il tradizionale concerto augurale che da ormai 27 anni il sindacato pensionati Spi/Cgil di Modena offre per Natale ai propri iscritti e attivisti.

Lunedì 5 dicembre presso il Teatro Storchi di Modena va in scena, con inizio alle ore 20.45, lo spettacolo “Piadina&Padano” con Vito e Maria Pia Timo. Un’esilarante susseguirsi di racconti sulla Romagna e l’Emilia, intervallati da ballate popolari eseguite dai due gruppi Fragole e tempesta e I musicanti d’la bàsa, per la prima volta insieme dal vivo.

Lo spettacolo sarà introdotto dai saluti di Alfredo Sgarbi segretario Spi Cgil, Daniele Dieci segretario Cgil e Gian Carlo Muzzarelli sindaco di Modena. Sarà proiettato anche il report emozionale “L’interesse generale” sulle iniziative Spi Cgil negli ultimi 4 anni dal 2018 al 2022, a cura dell’agenzia Disforme di Carlotta Cicci e Stefano Massari.

Lo slogan del concerto-spettacolo di quest’anno è “Giovani e pensionati insieme nelle lotte” per rimarcare l’impegno dello Spi Cgil nel promuovere il dialogo fra le generazioni (in linea con l’iniziativa che da anni lo Spi Cgil conduce nelle scuole modenesi) e per la rivendicazione dei diritti di cittadinanza per tutte le generazioni di questo Paese, giovani, adulti e anziani.

L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Modena è a invito e riservata agli iscritti Spi Cgil. Per informazioni sui posti ancora disponibili rivolgersi alle leghe Spi/Cgil di Modena e provincia.