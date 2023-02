Alle Piane di Mocogno arriva la 2° ciaspolata dell'anno

Indirizzo non disponibile

Lo scenario è mozzafiato: la neve è abbondante e il servizio meteo prevede una giornata serena. E' in arrivo la 2° ciaspolata dell'anno alle Piane di Mocogno



Il ritrovo è previsto per le ore 8,30 al Centro Fondo Lama Mocogno, mentre la partenza è fissata alle ore 9.00. C'è la possibilità di noleggiare le ciaspole direttamente in loco o per chi le ha proprie di utilizzare le sue. Prenotazioni obbligatoria entro venerdì 3 febbraio al