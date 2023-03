"Dalle piane ai monti", una ciaspolata verso Monte Cantiere

"Una ciaspola dopo l'altra, lasceremo alle nostre spalle il trambusto del paese e delle piste da sci per immergerci nel folto del bosco incantato. Faggi e abeti ci accompagneranno in uno spazio di silenzio, di verde-bianco-azzurro pronto a rigenerarci.. un vero e proprio bagno di foresta invernale! Con passi delicati, in costante e moderata salita, raggiungeremo la cima di Monte Cantiere, dove ancora una volta sarà il silenzio a stupirci, assieme ad un ampio panorama sul Cimone, maestoso davanti a noi, e sul crinale appenninico innevato. Accompagnati da pratiche di Ecopsicologia e da assaggi di meditazione in cammino, potremo trovare uno scopo per questa nostra ascesa, e coltivare passo passo quei sentimenti salutari che vorremmo vedere nel mondo".

Domenica 5 marzo, ritrovo alle ore 9.45 al parcheggio delle Piane di Mocogno in Piazza Dante Alighieri. Rientro entro le 13.30.

Difficoltà: circa 6 km, 350m di dislivello in salita e discesa. Equipaggiamento: scarpe da trekking alte alla caviglia, abbigliamento comodo e caldo a strati, berretto e guanti, merenda, 1l acqua o tisana, giacca impermeabile, ciaspole e bastoncini (se non possedute, la guida saprà indicarvi dove noleggiarle). Prenotazione: obbligatoria entro 48 h prima, telefonando o scrivendo un whattsapp a Cristina (psicologa, istruttrice mindfulness e guida GAE): 3408628932, walkin.cm@gmail.com