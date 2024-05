La tecnologia non salverà il pianeta, riflessioni sull'ambiente a Modena

Tante interazioni sociali si sono spostate nel digitale e i nostri dati sono continuamente messi online. Tutto questo che impatto ha sulla nostra vita e sul nostro rapporto con l’ambiente? Questi dati aiuteranno a pianificare traffico e misure anti-inquinamento, o diventeranno un altro modo per infrangere i nostri diritti? Il digitale è ecologico perché fa risparmiare carta o anti-ecologico perché esaspera il consumo energetico? Queste sono solo alcune delle domande che ci poniamo quando cerchiamo di capire come la tecnologia che usiamo tutti i giorni impatta il mondo in cui viviamo.

Per questo Pianeta, nell’ambito del progetto Modena per il Clima-Erbacce, lancia a Modena una discussione sul rapporto tra la tecnologia e la natura attraverso alcuni eventi nella settimana tra il 9 e il 16 maggio.

9-10 Maggio, Malerba all'ex Amcm

Con il termine “pianta infestante” oppure “malerba” o popolarmente “erbaccia” si intende una pianta che, non rivestendo alcuna funzione ritenuta utile, va a danneggiare le piante esistenti entrando in competizione con esse o parassitizzandole. Allo stesso tempo le erbacce sono espressione di libertà e ribellione della natura, simbolo di chi tende a sfuggire al controllo e alla coercizione occupando spazi abbandonati e trasformandoli in luoghi liberi. Per questo il 10 maggio, l'EX AMCM, conosciuto anche come Parco della Creatività in Piazza Fratelli Panini, diventerà il palcoscenico di "Malerba". Si tratta un’opera di video arte del collettivo romano Quiet Ensemble, prodotta da ‘Artisti Drama’, che sarà esposta il 10 maggio dalle 21 alle 24 nella Piazza Fratelli Panini. La performance del 10 maggio consisterà in un braccio robotico posizionato a ridosso della malerba, armato di una videocamera, che la riprende. Le immagini saranno proiettate in tempo reale su un totem digitale, trasformando le semplici ‘erbacce’ in rappresentazioni di alberi estinti o in via di estinzione, simboleggiando la distruzione delle foreste in tutto il mondo. Questa installazione intende provocare riflessioni sul potenziale distopico di una tecnologia che domina e controlla la natura.

La presentazione dell’installazione, prevista per il 10 maggio alle 21.00, avverrà a margine di un evento che si terrà alle 19.30 presso il Volt Caffè tra Laura Ferrari, socia dell'associazione Pianeta, e Massimo Mezzetti, candidato a Sindaco del centro-sinistra.

Il giorno precedente, il 9 maggio alle 15.30, l’artista Bernardo Vercelli, del collettivo Quiet Ensemble, autore dell’installazione “Malerba”, incontrerà i ragazzi e le ragazzi del dopo-scuola del GVC.

16 Maggio, Tavola rotonda in San Paolo

Il 16 maggio a partire dalle 18.30 presso il Cortile del Leccio in Via Francesco Selmi 67 si terrà l’evento ‘Intelligenza ambientale. La tecnologia salverà il pianeta?’ con interventi di esperti, accademici e policy advisor nel campo dell’etica della scienza, dei cambiamenti climatici e dell’intelligenza artificiale impegnati a livello nazionale e internazionale . Saranno presenti infatti Sabina Leonelli (Professoressa di Filosofia e Storia della Scienza e Tecnologia presso l’Università di Exeter e la USA Library of Congress, direttrice di Egenis e dell’Ethical Data Initiative e Advisor di Pianeta) , Fabio Ferrari (fondatore e CEO di Ammagamma, azienda leader in campo IA di Modena) e Lara Maistrello (Prof. ssa Associata di Entomologia generale ed applicata, Dipartimento di Scienze della Vita, Centro BIOGEST-SITEIA, Università di Modena e Reggio Emilia).

Modera Laura Ferrari (socia di Pianeta e Policy Expert nell’ambito IA, impegnata per The Good Lobby nel coordinamento delle organizzazioni della società civile italiane che si occupano di diritti digitali) e introduce Stefano Rimini (Social Policy Expert, EU Climat Pact Ambassador, Founder Pianeta)

L'evento si propone di esplorare i legami tra intelligenza artificiale e natura, ponendosi l'interrogativo su come la tecnologia possa contribuire a mitigare - o al contrario possa aggravare - i problemi ambientali e quindi le disuguaglianze sociali. L’impatto delle nuove tecnologie sui cambiamenti climatici, ma anche il rapporto tra accesso al digitale e l’esclusione sociale, saranno al centro dell’iniziativa. Verranno considerati quindi diversi punti di vista, indagando sulle reali dimensioni dell’impatto della tecnologia sull'ambiente e sulle disuguaglianze. L’evento prevede anche un aperitivo a partire dalle 18.30.

L’evento è parte del progetto intitolato Modena per il Clima (Erbacce), capofilato dall’Associazione Pianeta e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del bando 2023 per il sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale. Il progetto Modena per il Clima vede coinvolte anche le associazioni ‘Ciclofficina Popolare di Modena’, Città Futura, Modena Sobborghi e GVC.