Trekking e musica a Pievepelago, torna il Pianista sul Lago

Sono questi gli ingredienti de ‘La leggenda del pianista sul lago’, l’evento esclusivo di trekking e musica arrivato quest’anno alla sua sesta edizione, in scena il 3 settembre nel meraviglioso anfiteatro del lago Santo modenese (Pievepelago), ai piedi dell’imponente monte Giovo che sfiora i 2000 metri di quota.



L’escursione – un facile itinerario nell’alta valle delle Tagliole adatto a tutti, anche ai bambini, accompagnato da una guida ambientale escursionistica - si conclude al tramonto sulle note del pianoforte suonato dal maestro Daniele Leoni sulle rive del lago. Dopo il successo delle precedenti edizioni, il gruppo trekking ‘La via dei monti’ ripropone questa nuova e originale esperienza che unisce il trekking all’emozione della musica, in collaborazione con il maestro Leoni. Quest’estate, la stessa formula di trekking e concerto è andata in scena anche a luglio ai piedi del monte Cimone, tra Montecreto e Sestola, con ‘La leggenda del pianista sul crinale’, che ha riscosso grande successo di pubblico.



Il ritrovo per il trekking musicale del 3 settembre è alle ore 16 al lago Santo modenese. È obbligatoria l’iscrizione, da effettuare contattando la guida Davide 3711842531. I posti sono limitati. Si consigliano scarponcini da trekking, vestiario comodo per camminare, giacca antivento. Portare acqua e uno spuntino. Costo: euro 18 adulti, euro 10 minori di 16 anni.

Le iniziative fanno parte del calendario di escursioni guidate promosso dal gruppo di guide ambientali escursionistiche de ‘La via dei monti’ con il patrocinio dei Comuni di Abetone-Cutigliano, Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Montecreto, Pievepelago, Riolunato, Serramazzoni, Sestola, di Ente Parchi Emilia Centrale, Cimone Holidays. Programma completo e dettagli: 3711842531, info@laviadeimonti.com, www.laviadeimonti.com, pagina Facebook e Instagram ‘La via dei monti’.