Politica e società, alla San Carlo si parla di Piazza della Signoria

Venerdì 16 ottobre proseguono le lezioni del ciclo dedicato al tema Piazze. Politica e società nella storia delle civilizzazioni, ideato dal Centro Culturale della Fondazione Collegio San Carlo di Modena.

L’incontro, dal titolo Piazza della Signoria. La politica di rinnovamento a scala architettonica e urbana nella Firenze dei Medici, sarà tenuto da Emanuela Ferretti, professoressa di Storia dell’architettura presso l’Università di Firenze. Ha riservato le sue ricerche alla storia dell’architettura nel periodo umanistico-rinascimentale, con attenzione all’opera di Michelangelo, al rapporto tra artisti e committenti, all’organizzazione dei cantieri e alla costruzione di opere pubbliche, soprattutto nel campo dell’idraulica. Si è interessata inoltre al rapporto tra l’architettura contemporanea e la cultura artistica dei secoli precedenti. Ha pubblicato: Acquedotti e fontane del Rinascimento in Toscana (Firenze 2016).

Nella committenza architettonica di Cosimo I de’ Medici, e nel lungo percorso di rinnovamento della città di Firenze in funzione del nuovo stato di capitale dello Stato territoriale, si possono distinguere due stagioni diverse: prima e dopo l’acquisizione definitiva di Siena e del suo Dominio (1557). Si tratta infatti di un evento locale che partecipa nello stesso torno di anni di vicende nazionali e sovranazionali – fra cui spicca il trattato di Cateau-Cambrésis (1559) – e che costituisce una tappa fondamentale nel lungo itinerario che sancisce il definitivo consolidamento del potere mediceo. Nel periodo successivo al 1557 si dispiegano pienamente progetti e realizzazioni nel campo dell’architettura e delle opere pubbliche in generale, con un deciso cambio di orizzonte e con un conseguente forte aumento dell’impegno economico, coerente a una sempre più organica pianificazione degli interventi: dalla riconfigurazione dell’assetto interno di Palazzo Vecchio alla costruzione degli Uffizi e del corridoio vasariano; dal consistente ampliamento di Palazzo Pitti alle nuove ville medicee di Seravezza, Cerreto Guidi e Petraia; dai progetti per la residenza medicea e per le fabbriche stefaniane a Pisa ai primi interventi nell’insediamento portuale di Livorno. Grande rilievo assume anche il restauro del ponte alla Carraia e la realizzazione del nuovo ponte a Santa Trinità, cantieri aperti dopo la disastrosa alluvione del 1557. Con quest’ultima struttura – spiega Emanuela Ferretti – Bartolomeo Ammannati rinnova il tema architettonico del ponte solido ed esteticamente qualificato, vero e proprio topos letterario nelle laudationes medievali e umanistiche: si trovano così uniti, in un organico percorso cerimoniale, i due versanti della città che si vanno sempre più polarizzando intorno ai fulcri monumentali di Palazzo Vecchio e di Palazzo Pitti, a delineare uno degli assi più importanti per lo sviluppo della compagine urbana nel secolo successivo.

