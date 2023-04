Piazza Matteotti e Chiesa del Voto, una visita guidata

Domenica 16 aprile alle ore 15.00 l'Associazione Culturale Arianna organizza una visita guidata a Piazza Matteotti e Chiesa del Voto, a Modena.

La chiesa dedicata alla beata Vergine della ghiara nasce all’indomani della terribile peste del 1630 come ringraziamento alla Madonna per la cessazione del contagio. Situata sulla via maestra e di fronte a Corso Duomo in posizione ancor oggi di assoluto rilievo, si segnala per la maestosa cupola e le decorazioni marmoree dell’esterno, mentre all’interno offre alcuni autentici capolavori, in primis i dipinti di Francesco Stringa e la famosa Pala della Peste di Ludovico Lana.

La costruzione sviluppa il suo lato sinistro su Piazza Matteotti, frutto dello sventramento operato negli anni ’30, abbattendo un fatiscente degradato quartiere. Il percorso di visita porterà a ritrovare le tracce delle antiche strade scomparse e ad apprezzare le emergenze storico-artistiche della chiesa.



Incontro: davanti alla Chiesa del Voto in via Emilia centro a Modena, di fronte a Corso Duomo. Si raccomanda la massima puntualità, la visita guidata partirà all’ora indicata. Quota di partecipazione: 10 € a persona da corrispondere a Modenatur in fase di prenotazione. Durata prevista: un’ora e 30 minuti circa. L’associazione Arianna non percepisce proventi da questa iniziativa. Il tour sarà condotto da una guida turistica abilitata. Prenotazione obbligatoria: https://experience.modenatur.it/it/arianna o chiamando Modenatur nr. 059 220022.