A San Prospero il classico di Louisa May Alcott 'Piccole donne crescono'

Sarà un gradito ritorno a costituire il gran finale della stagione di TiPì all’Auditorium Volmer Fregni di San Prospero: dopo il grande successo dello scorso anno, infatti, sabato 2 e sabato 9 marzo alle 20.45 Gloria Giacopini e Giulietta Vacis torneranno sul palco con la loro rilettura teatrale in due puntate delle piccole donne che, nel frattempo, sono diventate più grandi.

'Piccole donne crescono', il secondo capitolo del classico della letteratura di Louisa May Alcott verrà portato in scena dalle due attrici, che faranno rivivere agli spettatori la vita e le vicende delle quattro sorelle March, più adulte ed indaffarate nell’organizzazione di un matrimonio. In questa nuova lettura non mancheranno personalissimi e un poco irriverenti commenti al testo, qualche spassionata presa in giro all’autrice e ai suoi personaggi 'perfetti', e la partecipazione fondamentale degli ospiti a sorpresa.

Gli spettatori dovranno essere pronti a molte emozioni, qualche occasionale commozione e, naturalmente, moltissime risate. I due spettacoli sono concepiti per essere fruiti autonomamente e, per apprezzarli, non è necessario aver assistito a quelli dello scorso anno.

La stagione teatrale di TiPì è diretta da Irma Ridolfini e Paolo Zaccaria e promossa dall’Associazione Nahìa insieme al Comune di San Prospero con il contributo della Regione Emilia-Romagna. La seconda parte di 'Piccole donne crescono', sabato 9 marzo, costituirà lo spettacolo conclusivo della Stagione teatrale di TiPì.

La biglietteria è aperta mercoledì dalle 18.30 alle 19.30 e un’ora prima degli spettacoli. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere tramite e-mail a progetto.tp@gmail.com, e via WhatsApp al 331.7487202. Prevendite sul sito www.diyticket.it.