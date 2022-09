Piccoli chef a Modena, torna al Club La Meridiana "Cuochi per un giorno"

Torna in provincia di Modena, dopo due anni di stop forzato, l’unica manifestazione in Italia che coinvolge 7mila bambini in due giorni per trasmettere in modo semplice, ludico e stimolante la passione, le tecniche e le tradizioni legate alla cucina. Come? Grandi chef guidano i piccoli cuochi nella preparazione di decine di ricette, dagli antipasti ai dolci. L’appuntamento con il festival nazionale di cucina per bambini Cuochi per un giorno – che festeggia i 10 anni - è l’1 e il 2 ottobre presso il Club La Meridiana di Casinalbo di Formigine, alle porte di Modena.

Le iscrizioni sono iniziate il 5 settembre: i bambini partecipanti, infatti, posso accedere al Festival su prenotazione; in questo modo è possibile scegliere con anticipo le ricette preferite in cui cimentarsi. Tre le modalità di iscrizione: online, tramite il sito www.cuochiperungiorno.it; presso la libreria La Bottega di Merlino; presentandosi il giorno stesso presso la sede del festival (Club La Meridiana, Via Sant’Ambrogio 66, a Casinalbo).

Inoltre, attraverso la loro partecipazione, i bambini aiuteranno altri bambini: parte del ricavato della manifestazione viene infatti devoluto all’Associazione “Comitato Maria Letizia Verga” per offrire assistenza medica e psicologica ai bambini ammalati di leucemia e linfoma. Charity partner del festival sono anche i clown di corsia dell’associazione VIP Modena Onlus (Viviamo in Positivo Modena Onlus), che portano il sorriso ai piccoli pazienti ricoverati in ospedale.