"Piccolo cielo - Chiisana Sora", un viaggio musicale tra Giappone e Italia

Italia e Giappone. Due paesi lontanissimi e diversissimi che hanno però un lungo rapporto d’amore a distanza. La prima menzione del Giappone nel mondo occidentale è ad opera del veneziano Marco Polo, che nel “Il Milione” alla fine del XIII secolo scrive dell’isola di Cipangu, ricchissima di oro e di perle, abitata da genti belle e raffinate.

Da allora il Bel Paese e il Sol Levante si sono “incontrati” numerose e significative volte, fino all’attuale reciproca relazione di amicizia e stima.

Mercoledì 5 Agosto 2020 alle ore 21:00 al Teatro Tempio si terrà il concerto "Piccolo cielo - Chiisana Sora. Viaggio musicale tra Giappone e Italia".