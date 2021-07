Con "Il piccolo clown" prosegue la stagione del teatro estivo a Nonantola

“Casa. Sai dov’è, quando ci sei. Ma a volte ti ritrovi un po’ lontano da casa, e puoi aver bisogno di un piccolo aiuto per cercare la via di ritorno”. Con lo spettacolo per tutta la famiglia “Il piccolo clown”, interpretato da padre e figlio e prodotto da Compagnia dei Somari e AriaTeatro, continua martedì prossimo 13 luglio alle 21 al Giardino Perla Verde (in via Marconi 36 a Nonantola) la stagione teatrale estiva del Teatro Troisi “Giardino Troisi”, curata da ATER Fondazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Lo spettacolo – scritto da Klaus Saccardo, Nicolò Saccardo e Natascia Belsito - è interpretato da Klaus Saccardo e Nicolò Saccardo, i costumi sono di Giacomo Sega, le scene di Studio Quadrilumi, il disegno luci di Federica Rigon.

Biglietto unico al prezzo di 3 €. In caso di pioggia gli spettacoli si terranno presso il Teatro Troisi di Nonantola, sempre nel rispetto nelle attuali misure di sicurezza.

Un piccolo clown si ritrova un giorno lontano dalla propria casa, e si affida così alle cure improvvisate di un contadino, poco incline alle relazioni, soprattutto a quelle con i bambini. I due devono imparare a conoscersi, e a comprendere le esigenze l’uno dell’altro. Le figure del clown e del contadino rappresentano due mondi diametralmente opposti: da un lato quello adulto, concreto, fatto di terra e di ritmi che si ripetono, e dall’altro l’universo bambino di gioco e di scoperta in cui tutto è possibile.

Lo spettacolo vede in scena un padre, attore professionista, con suo figlio. In un lavoro senza parole, indagano sulle relazioni di scambio fra due generazioni, che li portano ad un ascolto reciproco capace di costruire una relazione profonda. La vitalità del teatro attinge qui ad una relazione pura e significativa come quella tra padre e figlio, e l’abbandono della parola permette al percorso emotivo di irrompere sulla scena, in uno spettacolo curato, delicato e ricco di vita. La sua visione rimanda alla tenerezza e il divertimento de Il Monello, le impertinenze di Pinocchio e Geppetto, le scoperte di Little Nemo, in forma di antologia e sana dedica all'immaginario collettivo.

Informazioni

Per informazioni e prenotazioni: tel 059 896535, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19.

Si possono inoltre acquistare i biglietti online su www.vivaticket.it

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...