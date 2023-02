Nella Bassa arriva il Piccolo Festival del riuso dei tessuti

Prenderà il via mercoledì 15 febbraio il Piccolo Festival del riuso dei tessuti, organizzato dal CEAS Tutti per la TERRA dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, con la collaborazione del Carpi Fashion System, una realtà costituita dalle Associazioni Imprenditoriali del Territorio carpigiano come CNA, LAPAM-Confartigianato, CONFINDUSTRIA e dal Comune di Carpi, con il sostegno della FONDAZIONE CR CARPI.

L'iniziativa si svolgerà dal 15 febbraio al 28 Marzo, con incontri, laboratori creativi, attività didattiche per parlare di riuso dei tessuti, per affermare che: i rifiuti sono fuori moda!

«Un progetto che mette al centro l'attenzione all'educazione al riutilizzo dei materiali, per evitare che questi vadano in discarica o debbano comunque essere smaltiti, con gravi conseguenze per l'ambiente e per la sostenibilità - commenta il sindaco di San Possidonio e assessore alla Transizione ecologica dell'Unione Carlo Casari - ma l'occasione mi è davvero gradita per ringraziare Sonja Marchesi per l'eccellente lavoro che svolge per sostenere il Centro per l'Educazione Alla Sostenibilità dell'Unione "Tutti per la Terra", di cui è vero motore pulsante; non di meno, ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a vario titolo alla realizzazione di questo piccolo grande festival».

«Ben felici, come Unione, di sostenere questa importante iniziativa, che vuole stimolare la logica del riutilizzo - dichiara il Presidente dell'Unione Alberto Calciolari - che rappresenta davvero una soluzione possibile nelle vite di noi tutti, per tutelare l'ambiente in cui viviamo. Ringrazio sinceramente il CEAS per l'importantissimo lavoro che viene svolto, soprattutto nelle scuole del nostro territorio».

La presentazione (su invito) del Piccolo Festival del riuso è fissata per mercoledì 15 febbraio, alle 9 e 30, presso la sede del CEAS Tutti per la TERRA di San Possidonio, in piazza Andreoli. Qui è possibile consultare il programma (in pdf).