All'Hangar Rosso Tiepido in concerto i PiCello Bros

Sabato 11 maggio alle 20.30 all’Hangar Rosso Tiepido a Modena (in via Emilia Est 1420/2) si terrà un altro appuntamento della rassegna Concerti d’Oggi, organizzata e curata dagli Amici della Musica di Modena. Si esibiranno i PiCello Bros, ovvero il duo formato dai fratelli Francesco Pepicelli al violoncello e Angelo Pepicelli al pianoforte, che porteranno in stagione AdM il loro nuovo progetto "Specchi deformanti" che presenta, oltre a due capolavori beethoveniani, la Sonata di Alfred Schnittke per violoncello e pianoforte (in una delle prime esecuzioni italiane) e un brano di Roberto Molinelli commissionato dagli Amici della Musica di Modena e Foligno.

La meravigliosa cantabilità della Romanza beethoveniana in fa maggiore, famosa anche per la funzione pubblicitaria televisiva, trova infatti il suo alter ego contemporaneo nella composizione di Molinelli, un omaggio al brio creativo di Schnittke, la cui Sonata (angosciante e cromatica) si specchia al centro del programma con l’intensa, rivoluzionaria Seconda Sonata di Beethoven.

L'ingresso avviene senza prenotazione ed è di 10 € per il biglietto a prezzo intero e di 5 € per quello a prezzo ridotto. I Soci AdM sottoscrittori hanno diritto al biglietto ridotto, mentre i Soci AdM sostenitori entrano gratuitamente. E' possibile anche acquistare online i biglietti a un prezzo più conveniente (8,50 € il biglietto intero e 3,80 € il ridotto) sulla piattaforma OOOH.Events. Il concerto è realizzato con il contributo finanziario del Comune di Modena, della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e della Regione Emilia-Romagna.

L’Associazione Amici della Musica di Modena opera senza fini di lucro. Sostegno economico proviene dai contributi di Enti Pubblici e Privati e dalle quote di adesione dei Soci. Tutte le informazioni su contenuti artistici, aspetti organizzativi, modalità di sostegno e di adesione alle attività degli Amici della Musica di Modena sono disponibili all’ingresso della sala. Per informazioni: tel 3296336877; www.amicidellamusicamodena.it, info@amicidellamusicamodena.it.