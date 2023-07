Alla Pieve di Renno il concerto della Rassegna ArmoniosaMente

Domani, sabato 15 luglio alle ore 21 presso la Pieve di Renno, concerto della Rassegna ArmoniosaMente, promossa dall'Associazione Amici dell'Organo e comprendente quaranta concerti sul territorio provinciale.

Il concerto, preceduto alle 20,30 da una visita guidata a cura del Prof. Andrea Pini, vede l'esibizione di due artiste di eccellenza: il soprano Lucia Cortese, specializzata nel repertorio barocco e tra le più acclamate cantanti della giovane generazione e l'organista Irene de Ruvo, concertista dalla brillante carriera internazionale. Offriranno un programma di musica barocca con pagine di Purcell, Bach, Vivaldi, Haendel.

Il concerto, sostenuto dal Comune di Pavullo, dall'Associazione In....oltre e dalla Regione Emilia Romagna è a ingresso gratuito.

Lucia Cortese

Nata a Genova, si diploma giovanissima in trombone presso il Conservatorio “N. Paganini”. Successivamente intraprende lo studio del canto diplomandosi a pieni voti presso l’ISSM “C. Monteverdi” di Cremona. Nel dicembre 2015 consegue la laurea specialistica di II livello con votazione 110/110, lode e menzione speciale presso lo stesso Istituto. Nel febbraio 2020 si laurea anche in Canto Rinascimentale e Barocco, con lode e menzione, presso il Conservatorio di Musica “B. Maderna” di Cesena sotto la guida di Roberta Invernizzi. Si è esibita in Italia e all’estero in veste di solista collaborando con diversi ensemble come La Venexiana, Accademia del Ricercare, Cremona Antiqua, Ensemble Sezione Aurea, I Virtuosi Italiani, Ensemble Harmonicus Concentus, Ensemble Meranbaroque, Camerata Accademica, Accademia dell’Annunciata, Accademia Bizantina. Ha partecipato a importanti festival nazionali ed internazionali tra i quali Festival Monteverdi di Cremona, Ristori Barocca di Verona, Festival SWR di Schwetzingen, Monteverdi Festival-Centro Cultural de Belém di Lisbona, SEVIQC Festival di Bre?ice, Ausseer Barocktage di Bad Aussee, Grandezze & Meraviglie di Modena, Roma Barocca Festival, Händel-Festspiele (Halle). Ha registrato ed è uscito per “Brilliant” un cd di musiche di Paganini con la violinista Bin Huang, vincitrice del Premio Paganini 1994. Ha inciso un duetto tratto da “L’Incoronazione di Poppea” di Monteverdi con il controtenore Carlo Vistoli, accompagnata dall’ensemble Sezione Aurea. Come solista ha inciso per “Elegia Classics” le cantate per soprano e orchestra di Benedetto e Alessandro Marcello, alcune cantate di Alessandro Stradella ed un album dedicato alla grande diva del barocco Francesca Cuzzoni. Ha partecipato all’Händel-Festspiele (Halle, Germania) con Accademia Bizantina diretta da Ottavio Dantone, nel ruolo di Bellezza nell'Oratorio Il Trionfo del Tempo e del Disinganno di Georg Friederich Händel. Ancora sotto la direzione del Maestro Ottavio Dantone ha preso parte come voce solista all’esecuzione del Pulcinella di Stravinskij nella sua versione “Ballet avec Chant” per l’inaugurazione della Stagione Sinfonica 2022-2023 della Fondazione Haydn di Bolzano.

Irene De Ruvo

Dopo essersi diplomata in Organo e composizione organistica, Clavicembalo e Pianoforte, ha conseguito il biennio superiore in Organo con il massimo dei voti. Ha partecipato a numerosi corsi di prassi d’esecuzione organistica con maestri di fama internazionale. Si è specializzata a Basilea (CH) nel repertorio barocco con il maestro J. C. Zehnder. Ha tenuto concerti presso importanti sedi culturali in Italia e all’estero e nel 2013 è stata in tournée in Giappone dove è stata chiamata per suonare in concerto e per tenere alcune lezioni d'interpretazione della musica organistica barocca. È organista titolare dell’organo meccanico Livio Tornaghi (1850) della chiesa di S. Maria in Carrobiolo di Monza. Nel 2011, per l’etichetta STRADIVARIUS, ha pubblicato un cd che la vede protagonista, in qualità di direttore al clavicembalo, dell'ensemble strumentale da lei fondato, La Concordanza, nell’esecuzione dei Concerti Grossi di G. Muffat; nel 2016, per l’etichetta ARCANA ha registrato l’integrale delle musiche per organo di G.B. Dalla Gostena di cui ha curato anche la pubblicazione dell’edizione critica delle musiche. Nel 2021 per l’etichetta STRADIVARIUS ha realizzato un nuovo CD Stylus phantasticus, registrato sullo storico organo di Pistoia, Hermans 1668. In qualità di ricercatrice e musicologa, nel 2004 ha partecipato al convegno internazionale di studi sulla Milano Spagnola organizzato dal Conservatorio di Como e nel 2009, al convegno di studi sull'arte organaria dei Lingiardi pavesi organizzato dall’Università di Pavia. Nel 2013 con il dott. M. Manzin ha pubblicato il volume La tradizione organaria nel territorio monzese, primo studio approfondito sulla scuola organaria lombarda. È docente di Organo principale presso il Conservatorio “S. Giacomantonio” di Cosenza