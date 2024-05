Andrea Ferrari in scena al Teatro Tempio con "Pirandello 3.0"

La Compagnia Andrea Ferrari in occasione dei 90 anni dal Premio Nobel per la Letteratura a Luigi Pirandello mette in scena l'opera "Pirandello 3.0 – Il berretto a sonagli" tratta dalle novelle "Certi obblighi e La verità". Il testo, adattato, interpretato e diretto da Andrea Ferrari, affronta l'infedeltà di coppia con le relative maschere, le verità e le menzogne adottate non solo dai rispettivi coniugi ma dalla società tutta. Scritta nel 1916, il suo debutto avvenne un anno dopo in lingua siciliana e solo nel 1918 sul finire del primo conflitto mondiale ebbe la sua traduzione in lingua italiana ma la sua andata in scena fu posticipata di cinque anni.

“Questa è la nona opera pirandelliana che metto in scena- racconta Ferrari -; l'autore lo trovo molto vicino alle mie corde, al mio modo di pensare e mi accomuna a lui l'esperienza psichiatrica: Pirandello ebbe la propria moglie rinchiusa in un manicomio per 40 anni ed io prestai servizio come infermiere in un reparto psichiatrico per 10 anni conoscendo da vicino la sofferenza psichica delle persone; i miei Maestri di vita in età giovanile sono stati i miei pazienti. L'autore, pertanto, ha assorbito, si è permeato di questa conoscenza che ha scritto e riportato sulla scena: in tutte le opere di Pirandello la pazzia è, direttamente o indirettamente la figura di spicco accusatrice o risolutiva delle vicende: ne Il berretto a sonagli è usata per lavare via l'onta e la vergogna del tradimento”.

Protagoniste sono due coppie dove un marito tradisce la propria moglie con la moglie dell'altra coppia con conseguente nascita di due nuove coppie: gli amanti da una parte e i traditi dall'altra, dove i traditi hanno differenti modi di pensare e agire per affrontare l'adulterio: la vendetta e l'accettazione. Ma vero è che anche gli amanti agiscono in modo differente per essere fedifraghi: i regali e l'allontanamento. Il testo poi affronta anche la differente età tra un marito e la propria moglie: un vecchio uomo che sposa una donna molto più giovane di lui, ben cosciente che arriverà a tradirlo, ma dove il suo ruolo sublima in una figura paterna e di pigmalione. Questa tematica risalta in un'altra opera dell'autore: "Pensaci, Giacomino!".

Protagonisti, oltre ad Andrea Ferrari nei panni dello scrivano Ciampa, sono Anna Stroppiana, Loredana Fornelli, Mario Saverio de Candia, Veronica Torre, Daniele Menabue e Valentina Garofalo. Il debutto è per giovedì 23 maggio alle 20.30 al teatro Tempio di Modena, in replica venerdì 24 sempre alle ore 20,30, sabato 25 alle ore 20 e domenica 26 alle ore 17. Il costo del biglietto è di € 15 intero ed € 10 ridotto per gli studenti. Lo spettacolo è co-prodotto dalla Compagnia Andrea Ferrari e l'Associazione Teatro Tempio. Prenotazioni al 375 6827208 (anche Whatsapp).