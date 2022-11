Pista in ghiaccio sintetico, mercatini e coro Gospel nella domenica di Nonantola

Niente ghiaccio per la pista di pattinaggio che verrà installata a Nonantola, in piazza Liberazione, con la possibilità del noleggio dei pattini. Con gli elevatissimi costi energetici non sarebbe sostenibile, anche per via delle temperature non così rigide, dato il processo che fa tendere il pianeta verso un lento, ma inesorabile aumento delle temperature. Mantenere la superficie ghiacciata della pista richiederebbe enormi quantità di energia e spesso le componenti chimiche necessarie al funzionamento dell’impianto possono essere nocive non solo per l’ambiente ma anche per le persone.

Per questo l’Amministrazione comunale e la Proloco si sono attivate per allestire una pista in teflon, ghiaccio sintetico che non abbisogna pertanto di energia e di acqua. Va detto che, a occhio nudo, anche un esperto farebbe fatica a distinguerla da una pista di ghiaccio originale.

Tutti i giorni dal 27 novembre all' 8 gennaio

Domenica 27 inaugurazione in compagnia del coro Gospel dalle ore 15 alle ore 16, insieme a mercatini e streeet food.