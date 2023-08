“My demon’s cage”, la pittura urbana di Richard Blackstar a Castelnuovo

L’estate e l’autunno di Castelnuovo saranno accompagnati dalla pittura urbana di Richard Blackstar. Nello spazio CRAC è stata allestita “My demon’s cage”, mostra a fruizione gratuita dell’artista visivo bolognese, promossa dall’Amministrazione comunale di Castelnuovo Rangone.

“L’arte come fuga dalla claustrofobia quotidiana” per Richard Blackstar – al secolo Riccardo Franceschini – secondo la definizione che ne dà Silvia Mazzilli nel testo di accompagnamento alla mostra: “Fin da bambino – scrive Mazzilli – alterna musica e arte visiva come mezzi di espressione eletti, nei quali riconosce un medium per esternare fluidamente sensazioni e visioni: una continua ricerca di equilibrio tra vuoto e pieno, pulito e sporco, caos e ordine.

L’arte di Blackstar è inevitabile, quanto superflua; per l’artista, infatti, lo scopo dell’arte è ingabbiare temporaneamente delle ossessioni, i suoi personalissimi mostri. Gli dà una forma, li osserva e poi li mette da parte, perché diventino altro, negli occhi e nei petti degli osservatori. È l’arte per l’arte, il proiettare quei segni immediati sulla tela e sulla carta, e il proiettarsi dell’artista, naturalmente, in un linguaggio destinato a decomporsi e destrutturarsi nell’astrazione.

Un progressivo obliterarsi della coscienza dell’autore che, attraverso il gesto fine a se stesso, compie un atto di estraniazione, come nella migliore tradizione avanguardista. L’azione pittorica, nel compiersi, spegne in sé tutte quelle urgenze che la società contemporanea, con la sua frenesia e ritmi serrati, ci impone. È una fuga dalla claustrofobia della quotidianità, dalla dittatura della forma.

Ma resta una pittura urbana, che della forma – quella architettonica, su tutte – conserva colori, ombre, suggestioni; non un caso, quindi, che sia il grigio a dominare, insieme al bianco e al nero, quasi a simulare un paesaggio urbano, inghiottito dalla bruma del mattino e spiato attraverso un vetro appannato; un posacenere su cui l’artista schiaccia distrattamente il pennello”. L’allestimento sarà visibile fino a domenica 1° ottobre, il 24 settembre alle 11.30 è previsto un brindisi alla presenza dell’artista.