Plastic Free, volontari al lavoro per pulire l'abitato di Nonantola

Domenica 27 Plastic Free sbarca a Nonantola, l'appuntamento è per le ore 9:00 in Piazza Alessandrini. Chiunque volesse partecipare, può iscriversi gratuitamente sul sito di Plastic Free all'evento di Nonantola e presentarsi puntuale al luogo di ritrovo munito di un paio di guanti, meglio se da giardinaggio, oppure una pinza telescopica.

Per qualsiasi informazione ci si può rivolgere al referente del paese: Antimo Pedata 3471224673.

PLASTIC FREE ONLUS è un’associazione di volontariato nata il 29 Luglio 2019 con l’obiettivo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità della plastica, in particolare quella monouso, che non solo inquina bensì uccide. Nata come realtà digitale, nei primi 12 mesi ha raggiunto oltre 150 milioni di utenti e oggi, con oltre 900 referenti in tutt’Italia, si posiziona come la più importante e concreta associazione in questa tematica.



Non solo online, Plastic Free, infatti, è impegnata su più progetti, dalla raccolta nelle spiagge e città al salvataggio delle tartarughe, dalla sensibilizzazione nelle scuole al progetto con i Comuni, dal Plastic Free Walk al Plastic Free Diving.

Oltre 800.000 kg di plastica e rifiuti rimossi dall’ambiente, con una media di 50 appuntamenti a settimana negli ultimi mesi, l’associazione Plastic Free si afferma la realtà più attiva e concreta sul territorio italiano in questa tematica.

